Ледяные дожди и гололедица – погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Ледяные дожди и гололедица – погода на выходные в Крыму
Ледяные дожди и гололедица – погода на выходные в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ухудшение погодных условий ожидает полуостров на предстоящих выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В субботу, по прогнозу синоптика, погода ухудшится."Дело в том, что циклоническая депрессия, впитав в себя черноморскую влагу, получит дополнительный импульс к своему углублению. Соответственно, в течение дня будет облачно, временами осадки, причем это будет дождь. Ледяной дождь на севере, на северо-западе - со снегопадами. Соответственно будут гололедные явления, налипание мокрого снега или какие-то отложения льда диаметром до 1-4 мм", - разъяснил специалист.Тишковец добавил, что в ночные часы температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов, а днем 0…+5, +1…6. На Южном берегу Крыма - до +7 градусов с дождями."В воскресенье ожидается проваливание холодной фронтальной системы, поэтому осадки примут локальный скоротечный характер в смешанном агрегатном состоянии, но уже заметно меньше интенсивности. Под утро температура воздуха составит -2…+3 градуса, а днем максимум 0…+5, +1…+6, опять же на побережье Крыма до +7 градусов", - рассказал метеоролог.Он подчеркнул, что особенно ненастным будет первый день выходных, суббота, когда ожидаются наиболее интенсивные осадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма
Ледяные дожди и гололедица – погода на выходные в Крыму

Погода в Крыму на выходных - чего ждать

19:39 23.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Аверьянов
© РИА Новости . Илья Аверьянов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ухудшение погодных условий ожидает полуостров на предстоящих выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"События в атмосфере будут разворачиваться по таким русским температурным горкам или ломаной термической линии", - отметил он.

В субботу, по прогнозу синоптика, погода ухудшится.
"Дело в том, что циклоническая депрессия, впитав в себя черноморскую влагу, получит дополнительный импульс к своему углублению. Соответственно, в течение дня будет облачно, временами осадки, причем это будет дождь. Ледяной дождь на севере, на северо-западе - со снегопадами. Соответственно будут гололедные явления, налипание мокрого снега или какие-то отложения льда диаметром до 1-4 мм", - разъяснил специалист.
Тишковец добавил, что в ночные часы температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов, а днем 0…+5, +1…6. На Южном берегу Крыма - до +7 градусов с дождями.
"В воскресенье ожидается проваливание холодной фронтальной системы, поэтому осадки примут локальный скоротечный характер в смешанном агрегатном состоянии, но уже заметно меньше интенсивности. Под утро температура воздуха составит -2…+3 градуса, а днем максимум 0…+5, +1…+6, опять же на побережье Крыма до +7 градусов", - рассказал метеоролог.
Он подчеркнул, что особенно ненастным будет первый день выходных, суббота, когда ожидаются наиболее интенсивные осадки.
"Я думаю, за сутки прольется, как минимум местами до 4-5 литров дождевой воды на квадратный метр", - предупредил эксперт.
