Ледяные дожди и гололедица – погода на выходные в Крыму

23.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ухудшение погодных условий ожидает полуостров на предстоящих выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В субботу, по прогнозу синоптика, погода ухудшится."Дело в том, что циклоническая депрессия, впитав в себя черноморскую влагу, получит дополнительный импульс к своему углублению. Соответственно, в течение дня будет облачно, временами осадки, причем это будет дождь. Ледяной дождь на севере, на северо-западе - со снегопадами. Соответственно будут гололедные явления, налипание мокрого снега или какие-то отложения льда диаметром до 1-4 мм", - разъяснил специалист.Тишковец добавил, что в ночные часы температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов, а днем 0…+5, +1…6. На Южном берегу Крыма - до +7 градусов с дождями."В воскресенье ожидается проваливание холодной фронтальной системы, поэтому осадки примут локальный скоротечный характер в смешанном агрегатном состоянии, но уже заметно меньше интенсивности. Под утро температура воздуха составит -2…+3 градуса, а днем максимум 0…+5, +1…+6, опять же на побережье Крыма до +7 градусов", - рассказал метеоролог.Он подчеркнул, что особенно ненастным будет первый день выходных, суббота, когда ожидаются наиболее интенсивные осадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

