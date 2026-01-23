https://crimea.ria.ru/20260123/krymchanam-dlya-oformleniya-uchastkov-v-snt-dali-vremya-do-kontsa-goda-1152632244.html
Крымчанам для оформления участков в СНТ дали время до конца года
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму более 24 тысяч членов СНТ должны оформить земельные участки в собственность до конца текущего года. Об этом напомнила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.По информации Кулинич, всего необходимо было оформить свыше 81 тысяч таких земельных участков. По состоянию на 1 января текущего года оформлено почти 40 тысяч из тех, что в республиканской собственности, и около 16,5 тысяч наделов, которые находятся в ведении муниципалитетов."Обращаем внимание граждан: особенности законодательства Республики Крым, позволяющие оформить такие земельные участки для ведения садоводства бесплатно в собственность ограничены до 31.12.2026", - напомнила министр.Больше всего участков республиканской и муниципальной собственности остаются неоформленными в СНТ в Симферопольском, Ленинском и Сакском районах. Следует ускориться в оформлении земельных участков в собственность членам садоводческих кооператив в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Кировском и Раздольненском районах, а также в Феодосии, Симферополе, Керчи и Красноперекопске, перечислила Кулинич.В сентябре прошлого года оставались все еще не оформленными в собственность свыше 26 тысяч участков в СНТ.Все садово-некоммерческие товарищества (СНТ) на территории Республики Крым к концу 2024 года получили заключение межведомственной комиссии о возможности расположения садоводческих кооперативов в учтенных границах. При этом в отношении 94,5% товариществ утверждены проекты межевания территорий, сообщали ранее в министерстве имущественных отношений Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму более 24 тысяч членов СНТ должны оформить земельные участки в собственность до конца текущего года. Об этом напомнила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.
"Более 24 тысяч крымчан - членов СНТ должны оформить свои участки в собственность до конца года. В основном это касается земельных участков, на которые имелись только членские книжки, а правоустанавливающие документы не были оформлены в установленном порядке до перехода Крыма в состав России", - написала она в Telegram-канале.
По информации Кулинич, всего необходимо было оформить свыше 81 тысяч таких земельных участков. По состоянию на 1 января текущего года оформлено почти 40 тысяч из тех, что в республиканской собственности, и около 16,5 тысяч наделов, которые находятся в ведении муниципалитетов.
"Обращаем внимание граждан: особенности законодательства Республики Крым, позволяющие оформить такие земельные участки для ведения садоводства бесплатно в собственность ограничены до 31.12.2026", - напомнила министр.
Больше всего участков республиканской и муниципальной собственности остаются неоформленными в СНТ в Симферопольском, Ленинском и Сакском районах. Следует ускориться в оформлении земельных участков в собственность членам садоводческих кооператив в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Кировском и Раздольненском районах, а также в Феодосии, Симферополе, Керчи и Красноперекопске, перечислила Кулинич.
В сентябре прошлого года оставались
все еще не оформленными в собственность свыше 26 тысяч участков в СНТ.
Все садово-некоммерческие товарищества
(СНТ) на территории Республики Крым к концу 2024 года получили заключение межведомственной комиссии о возможности расположения садоводческих кооперативов в учтенных границах. При этом в отношении 94,5% товариществ утверждены проекты межевания территорий, сообщали ранее в министерстве имущественных отношений Крыма.
