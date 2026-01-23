https://crimea.ria.ru/20260123/krym-ozhidaet-krupnykh-zakazov-dlya-otrasli-sudostroeniya--minprom-1152604387.html

Крым ожидает крупных заказов для отрасли судостроения – Минпром

Крым ожидает крупных заказов для отрасли судостроения – Минпром - РИА Новости Крым, 23.01.2026

Крым ожидает крупных заказов для отрасли судостроения – Минпром

На крымских верфях построят гражданские суда для республики и других регионов России в рамках крупных заказов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T06:09

2026-01-23T06:09

2026-01-23T06:09

радио "спутник в крыму"

ирина фролова

минпромторг рк

судостроение

крым

новости крыма

промышленность в крыму

экономика крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144691502_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_35a087ea9901441341cbe9f34ea81f0a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На крымских верфях построят гражданские суда для республики и других регионов России в рамках крупных заказов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова.По словам Фроловой, промышленность в Крыму сегодня "получила толчок", динамика развития наблюдается практически во всех отраслях, и судостроение - в числе флагманов."Конечно, существуют определенные сложности. Но наши отрасли работают над производством продукции... И наше судостроение не стоит на месте, развивается", – сказала Фролова.В частности, по ее словам, речь идет о достаточной высокой загрузке предприятий на сегодняшний день, а также перспективах нового строительства гражданских судов.Сегодня Крым ожидает крупных заказов, которые будет выполнять не только для нужд республики, добавила Фролова.На днях в Министерстве промышленности и торговли Крыма сообщали, что судостроительные предприятия республики загружены более чем на 73 процента.Осенью 2024 года в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщали, что на крымских верфях строятся суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий Буксир ледового класса заложили на судостроительном заводе в Керчи На достройку водолазного судна для Крыма выделили дополнительные средства

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фролова, минпромторг рк, судостроение, крым, новости крыма, промышленность в крыму, экономика крыма