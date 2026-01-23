Крым ожидает крупных заказов для отрасли судостроения – Минпром

https://crimea.ria.ru/20260123/krym-ozhidaet-krupnykh-zakazov-dlya-otrasli-sudostroeniya--minprom-1152604387.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На крымских верфях построят гражданские суда для республики и других регионов России в рамках крупных заказов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова.По словам Фроловой, промышленность в Крыму сегодня "получила толчок", динамика развития наблюдается практически во всех отраслях, и судостроение - в числе флагманов."Конечно, существуют определенные сложности. Но наши отрасли работают над производством продукции... И наше судостроение не стоит на месте, развивается", – сказала Фролова.В частности, по ее словам, речь идет о достаточной высокой загрузке предприятий на сегодняшний день, а также перспективах нового строительства гражданских судов.Сегодня Крым ожидает крупных заказов, которые будет выполнять не только для нужд республики, добавила Фролова.На днях в Министерстве промышленности и торговли Крыма сообщали, что судостроительные предприятия республики загружены более чем на 73 процента.Осенью 2024 года в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщали, что на крымских верфях строятся суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий Буксир ледового класса заложили на судостроительном заводе в Керчи На достройку водолазного судна для Крыма выделили дополнительные средства
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым.
На крымских верфях построят гражданские суда для республики и других регионов России в рамках крупных заказов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова.
По словам Фроловой, промышленность в Крыму сегодня "получила толчок", динамика развития наблюдается практически во всех отраслях, и судостроение - в числе флагманов.
"Конечно, существуют определенные сложности. Но наши отрасли работают над производством продукции... И наше судостроение не стоит на месте, развивается", – сказала Фролова.
В частности, по ее словам, речь идет о достаточной высокой загрузке предприятий на сегодняшний день, а также перспективах нового строительства гражданских судов.
Сегодня Крым ожидает крупных заказов, которые будет выполнять не только для нужд республики, добавила Фролова.
"Сегодня прорабатываются большие заказы для нашего судостроения. Не только в рамках нашего субъекта, но и заказы для других субъектов Российской Федерации. Работа в данном направлении ведется. И, да, я уверена, что нас ждут подобные заказы", – сказала представитель руководства Минпрома.
На днях в Министерстве промышленности и торговли Крыма сообщали, что судостроительные предприятия республики загружены более чем на 73 процента.
Осенью 2024 года в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщали
, что на крымских верфях строятся суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока.
