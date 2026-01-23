https://crimea.ria.ru/20260123/kogda-gazifitsiruyut-dom-kultury-v-simferopolskoy-nikolaevke-1152625855.html

Когда газифицируют Дом культуры в симферопольской Николаевке

Когда газифицируют Дом культуры в симферопольской Николаевке - РИА Новости Крым, 23.01.2026

Когда газифицируют Дом культуры в симферопольской Николаевке

Газификация Дома культуры в поселке Николаевка Симферопольского района завершится в феврале 2026 года. Об этом во время прямой линии сообщил глава района Иван...

2026-01-23T11:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Газификация Дома культуры в поселке Николаевка Симферопольского района завершится в феврале 2026 года. Об этом во время прямой линии сообщил глава района Иван Юрченко."Мероприятия по газификации Дома культуры в пгт Николаевка будут ориентировочно осуществлены в феврале текущего года", - сказал Юрченко.Он отметил, что по этому вопросу к нему уже неоднократно обращались местные жители.Ранее сообщалось, что до конца 2025 года правительство России направит в 18 регионов – в том числе в Крым и Севастополь – дополнительные средства на социальную газификацию.Также, сообщалось, что уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%. Кроме того, в 2025 году в Крыму газифицировали семь сел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газуПрограмма социальной газификации расширена на СНТКогда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода

