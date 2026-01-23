Рейтинг@Mail.ru
Когда газифицируют Дом культуры в симферопольской Николаевке
Когда газифицируют Дом культуры в симферопольской Николаевке
Газификация Дома культуры в поселке Николаевка Симферопольского района завершится в феврале 2026 года. Об этом во время прямой линии сообщил глава района Иван...
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Газификация Дома культуры в поселке Николаевка Симферопольского района завершится в феврале 2026 года. Об этом во время прямой линии сообщил глава района Иван Юрченко."Мероприятия по газификации Дома культуры в пгт Николаевка будут ориентировочно осуществлены в феврале текущего года", - сказал Юрченко.Он отметил, что по этому вопросу к нему уже неоднократно обращались местные жители.Ранее сообщалось, что до конца 2025 года правительство России направит в 18 регионов – в том числе в Крым и Севастополь – дополнительные средства на социальную газификацию.Также, сообщалось, что уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%. Кроме того, в 2025 году в Крыму газифицировали семь сел.
Когда газифицируют Дом культуры в симферопольской Николаевке

В симферопольском поселке Николаевка заканчивают газификацию Дома культуры

11:31 23.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Газификация Дома культуры в поселке Николаевка Симферопольского района завершится в феврале 2026 года. Об этом во время прямой линии сообщил глава района Иван Юрченко.
"Мероприятия по газификации Дома культуры в пгт Николаевка будут ориентировочно осуществлены в феврале текущего года", - сказал Юрченко.
Он отметил, что по этому вопросу к нему уже неоднократно обращались местные жители.
Ранее сообщалось, что до конца 2025 года правительство России направит в 18 регионов – в том числе в Крым и Севастополь – дополнительные средства на социальную газификацию.
Также, сообщалось, что уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%. Кроме того, в 2025 году в Крыму газифицировали семь сел.
НиколаевкаСимферопольский районГазификация КрымаИван ЮрченкоНовости Крыма
 
