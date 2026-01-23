Рейтинг@Mail.ru
Кличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицу
Кличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицу
Кличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицу - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Кличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицу
Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз просит жителей города покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения. РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз просит жителей города покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения.В январе этого года мэр Киева уже призывал жителей столицы временно покинуть город.По его данным, без теплоснабжения на утро пятницы остаются еще 1940 многоэтажек. Большинство из них - на левом берегу города, в Печерском районе, часть – в Голосеевском и Соломенском районах.На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.
Кличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицу

Кличко в очередной раз просит жителей Киева покинуть город на фоне энергокризиса

11:47 23.01.2026
 
© REUTERS / Thomas PeterПалатка для обогрева в Киеве
Палатка для обогрева в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Thomas Peter
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз просит жителей города покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения.
В январе этого года мэр Киева уже призывал жителей столицы временно покинуть город.
"К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация очень сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты уехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их", - написал Кличков своем Telegram-канале.
По его данным, без теплоснабжения на утро пятницы остаются еще 1940 многоэтажек. Большинство из них - на левом берегу города, в Печерском районе, часть – в Голосеевском и Соломенском районах.
На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка.
Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.
