Кличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицу
Кличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицу - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Кличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицу
Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз просит жителей города покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения. РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T11:47
2026-01-23T11:47
2026-01-23T11:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз просит жителей города покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения.В январе этого года мэр Киева уже призывал жителей столицы временно покинуть город.По его данным, без теплоснабжения на утро пятницы остаются еще 1940 многоэтажек. Большинство из них - на левом берегу города, в Печерском районе, часть – в Голосеевском и Соломенском районах.На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семейБлэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и областиВ Киеве массово закрываются супермаркеты
РИА Новости Крым
2026
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
