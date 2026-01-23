Рейтинг@Mail.ru
Киношные геи* станут факелоносцами на зимней Олимпиаде в Италии

На зимней Олимпиаде в Италии факелоносцами станут исполнители роли геев* в фильме о хоккее

11:42 23.01.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Сыгравшие геев*-хоккеистов в канадском сериале актеры станут факелоносцами на зимней Олимпиаде в Италии.
"Хадсон Уильямс и Коннор Сторри — исполнители главных ролей в драме о хоккеистах-соперниках, влюбившихся друг в друга, войдут в число факелоносцев на Олимпиаде в Милане и Кортине", — цитирует организационный комитет Sputnik Ближнее зарубежье.
В феврале в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. Они пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
На Олимпиаде выступят около 2900 спортсменов от 92 Национальных олимпийских комитетов, а также команда беженцев и атлеты из России и Белоруссии, допущенные под нейтральным статусом.
Впервые на зимние Игры приедут атлеты из Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
Олимпийские игрыНовостиВ миреОбществоСпортХоккейКино
 
