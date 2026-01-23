https://crimea.ria.ru/20260123/kinoshnye-gei-stanut-fakelonostsami-na-zimney-olimpiade-v-italii-1152626006.html
Киношные геи* станут факелоносцами на зимней Олимпиаде в Италии
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Сыгравшие геев*-хоккеистов в канадском сериале актеры станут факелоносцами на зимней Олимпиаде в Италии.
"Хадсон Уильямс и Коннор Сторри — исполнители главных ролей в драме о хоккеистах-соперниках, влюбившихся друг в друга, войдут в число факелоносцев на Олимпиаде в Милане и Кортине", — цитирует организационный комитет Sputnik Ближнее зарубежье.
В феврале в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. Они пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
На Олимпиаде выступят около 2900 спортсменов от 92 Национальных олимпийских комитетов, а также команда беженцев и атлеты из России и Белоруссии, допущенные под нейтральным статусом.
Впервые на зимние Игры приедут атлеты из Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.