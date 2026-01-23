Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 23 января
Какой сегодня праздник: 23 января
Какой сегодня праздник: 23 января
Какой сегодня праздник: 23 января
23 января в мире отмечают день свекровей и едят пироги. В этот день впервые в истории женщине был вручен диплом врача, а еще произошла первая высадка человека на Антарктическом континенте. Также в этот день родился режиссер "Веселых ребят" Григорий Александров.
2026-01-23
2026-01-23
праздники и памятные даты
общество
новости
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 23 января

Что празднуют в России и в мире 23 января

00:00 23.01.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПироги. Архивное фото
Пироги. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. 23 января в мире отмечают день свекровей и едят пироги. В этот день впервые в истории женщине был вручен диплом врача, а еще произошла первая высадка человека на Антарктическом континенте. Также в этот день родился режиссер "Веселых ребят" Григорий Александров.

Что празднуют в мире

Термин "свекровь" появился в XIII веке и первоначально использовался для обозначения жены родного брата мужа, а в Древнем Риме свекровь занимала особое почетное положение и считались "королевой дома" . Все эти факты - по случаю важного праздника - Дня всех свекровей, который отмечают 23 января.
Еще сегодня отмечают Всемирный день пирога. Кстати, самый дорогой в истории пирог однажды испекли в английском Ланкашире. Один из местных поваров завернул в тесто начинку из говядины Вагю, черных трюфелей и грибов мацутакэ, все это полил соусом из винтажного вина Шато Мутон-Ротшильд урожая 1982 года и украсил съедобным листком золота. Попробовать угощение смогли только 8 гостей, которые согласились заплатить за кусочек пирога 1024 фунта стерлингов. Позднее творение вошло в Книгу рекордов Гиннесса, как самое дорогое. Ни одному кондитеру в истории не удалось побить этот рекорд.
Также сегодня празднуют День слухов, День зеленого света и День ручного письма. Именины у Анатолия, Макария, Павла, Григория, Петра, Пахомия.

Знаменательные события

В 1849 году в городке Женева штата Нью-Йорк впервые в истории женщине был вручен диплом врача. Англичанка Элизабет Блэквелл впоследствии открыла в Нью-Йорке больницу для женщин и медицинские курсы при ней.
В 1895 году произошла первая официально задокументированная высадка человека на Антарктическом континенте. В этот день капитан шведского китобойного судна "Антарктик" Леонард Кристенсен решил отправить лодку к берегу материка около мыса Адэр у северной оконечности земли Королевы Виктории.
В 1942 году Совнарком СССР принял постановление "Об устройстве детей, оставшихся без родителей". Начали создаваться специальные комиссии по размещению сирот, их воспитанию и трудоустройству.
В 1960 году швейцарский океанолог Жак Пикар и американский ученый Дон Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 метров.

Кто родился

23 января 1783 года родился француз Мари-Анри Бейль, ставший писателем с псевдонимом Стендаль. Ему пророчили будущее математика. Но с приходом к власти во Франции Наполеона Бонапарта планы поменялись: надев погоны военного, Стендаль отправился в Италию, которую горячо полюбил. Там же проявился его писательский талант. Самые нашумевшие книги мастера: "Расин и Шекспир", "Красное и черное", "Пармская обитель".
123 года назад на свет появился советский кинорежиссер Григорий Александров. Он с детства тяготел к музыке и сцене, закончил режиссерские курсы Рабоче-крестьянского театра. В 1924 году совместно с коллегой Сергеем Эйзенштейном снял первые фильмы "Стачка" и "Броненосец Потемкин". Лентой Александрова "Веселые ребята" восхищался Сталин. Среди других работ режиссера - "Волга-Волга", "Светлый путь", "Весна".
Также 23 января родились американский актер Ричард Дин Андерсон, принцесса Монако Каролина, российская телеведущая Ольга Шелест и другие.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
