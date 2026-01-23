https://crimea.ria.ru/20260123/kakie-ekzameny-smogut-vybrat-vypuskniki-v-novykh-regionakh-v-etom-godu-1152624458.html
Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом году
Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом году - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом году
Выпускники 11-х классов в новых регионах в этом году по-прежнему смогут выбирать форму государственной итоговой аттестации. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T10:23
2026-01-23T10:23
2026-01-23T10:23
новые регионы россии
высшее образование
егэ
новости
школа
минпросвещения рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111484/29/1114842983_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9462440bbf3e006431ed26ee28e6d479.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Выпускники 11-х классов в новых регионах в этом году по-прежнему смогут выбирать форму государственной итоговой аттестации. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.Также выпускники в новых регионах по своему выбору смогут пройти аттестацию в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году досрочный период его сдачи пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной – с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 4 по 25 сентября.В министерстве напомнили, что в минувшем году в Луганской Народной Республике единый госэкзамен сдавали 650 человек, в ДНР – 680 молодых людей, в Запорожской области – 278 выпускников, в Херсонской – порядка 40 ребят.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭЧетыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузыПочему ОГЭ и ЕГЭ отменять нельзя
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111484/29/1114842983_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_657303d5a4b06ca17ff5bdfaa3594226.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, высшее образование, егэ, новости, школа, минпросвещения рф
Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом году
Выпускники школ в новых регионах по-прежнему смогут выбрать форму итоговой аттестации