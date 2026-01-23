https://crimea.ria.ru/20260123/kakie-ekzameny-smogut-vybrat-vypuskniki-v-novykh-regionakh-v-etom-godu-1152624458.html

Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Выпускники 11-х классов в новых регионах в этом году по-прежнему смогут выбирать форму государственной итоговой аттестации. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.Также выпускники в новых регионах по своему выбору смогут пройти аттестацию в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году досрочный период его сдачи пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной – с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 4 по 25 сентября.В министерстве напомнили, что в минувшем году в Луганской Народной Республике единый госэкзамен сдавали 650 человек, в ДНР – 680 молодых людей, в Запорожской области – 278 выпускников, в Херсонской – порядка 40 ребят.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭЧетыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузыПочему ОГЭ и ЕГЭ отменять нельзя

