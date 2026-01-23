Рейтинг@Mail.ru
Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом году - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом году
Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом году - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом году
Выпускники 11-х классов в новых регионах в этом году по-прежнему смогут выбирать форму государственной итоговой аттестации. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T10:23
2026-01-23T10:23
новые регионы россии
высшее образование
егэ
новости
школа
минпросвещения рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Выпускники 11-х классов в новых регионах в этом году по-прежнему смогут выбирать форму государственной итоговой аттестации. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.Также выпускники в новых регионах по своему выбору смогут пройти аттестацию в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году досрочный период его сдачи пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной – с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 4 по 25 сентября.В министерстве напомнили, что в минувшем году в Луганской Народной Республике единый госэкзамен сдавали 650 человек, в ДНР – 680 молодых людей, в Запорожской области – 278 выпускников, в Херсонской – порядка 40 ребят.
новые регионы россии, высшее образование, егэ, новости, школа, минпросвещения рф
Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом году

Выпускники школ в новых регионах по-прежнему смогут выбрать форму итоговой аттестации

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Выпускники 11-х классов в новых регионах в этом году по-прежнему смогут выбирать форму государственной итоговой аттестации. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.
"Для выпускников 11-х классов государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (ГИА) может быть проведена в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) или промежуточной аттестации", - сказано в сообщении.
Также выпускники в новых регионах по своему выбору смогут пройти аттестацию в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году досрочный период его сдачи пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной – с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 4 по 25 сентября.
В министерстве напомнили, что в минувшем году в Луганской Народной Республике единый госэкзамен сдавали 650 человек, в ДНР – 680 молодых людей, в Запорожской области – 278 выпускников, в Херсонской – порядка 40 ребят.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭ
Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы
Почему ОГЭ и ЕГЭ отменять нельзя
 
