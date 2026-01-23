Рейтинг@Mail.ru
Как приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Как приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика
Как приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Как приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика
Можно ли приехать в Крым на поезде и прихватить с собой электросамокат или велосипед? Можно. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" подготовили инструкцию о... РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Можно ли приехать в Крым на поезде и прихватить с собой электросамокат или велосипед? Можно. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" подготовили инструкцию о правилах перевозки средств индивидуальной мобильности в качестве ручной клади. Если средство мобильности не укладывается в отведенное специально для него место в поезде, придется заплатить штраф по тарифу на перевозку багажа весом 30 кг.Перевозчик также порекомендовали перевозить велосипед или самокат в разобранном виде и в чехле и обязательно взять коврик-подстилку под свое средство передвижение.Ранее заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко обозначил основные правила для сокращения времени досмотра на Крымском мосту. Он перечислил запреты и озвучил, что можно брать с собой.
гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, совет эксперта, общество, велосипед, электросамокаты, логистика
Как приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика

Перевозчик рассказали о правилах перевозки велосипедов и самокатов на поездах в Крым

22:02 23.01.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Можно ли приехать в Крым на поезде и прихватить с собой электросамокат или велосипед? Можно. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" подготовили инструкцию о правилах перевозки средств индивидуальной мобильности в качестве ручной клади.
"Любое "средство индивидуальной мобильности" (велосипеды, самокаты, в том числе электрические, электрические велосипеды, сегвеи, моноколеса) можно брать с собой без дополнительной оплаты, если они вместе с другой ручной кладью суммарно укладываются в нормы провоза – 180 см по сумме измерений (длина, ширина высота) и 36 кг (в купе и плацкарте) или 50 (в СВ и люксе)", - рассказали в пресс-службе компании.
Если средство мобильности не укладывается в отведенное специально для него место в поезде, придется заплатить штраф по тарифу на перевозку багажа весом 30 кг.
Перевозчик также порекомендовали перевозить велосипед или самокат в разобранном виде и в чехле и обязательно взять коврик-подстилку под свое средство передвижение.

"Также можно выкупить дополнительное место за полную стоимость по тарифу на перевозку взрослого пассажира, чтобы разместить велосипед на пассажирском месте", - добавили в пресс-службе.

Ранее заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко обозначил основные правила для сокращения времени досмотра на Крымском мосту. Он перечислил запреты и озвучил, что можно брать с собой.
Гранд Сервис ЭкспрессПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаСовет экспертаОбществоВелосипедЭлектросамокатыЛогистика
 
