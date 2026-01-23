https://crimea.ria.ru/20260123/kak-priekhat-v-krym-na-poezde-s-velosipedom--sovety-perevozchika-1152636914.html

Как приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика

Как приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Можно ли приехать в Крым на поезде и прихватить с собой электросамокат или велосипед? Можно. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" подготовили инструкцию о правилах перевозки средств индивидуальной мобильности в качестве ручной клади. Если средство мобильности не укладывается в отведенное специально для него место в поезде, придется заплатить штраф по тарифу на перевозку багажа весом 30 кг.Перевозчик также порекомендовали перевозить велосипед или самокат в разобранном виде и в чехле и обязательно взять коврик-подстилку под свое средство передвижение.Ранее заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко обозначил основные правила для сокращения времени досмотра на Крымском мосту. Он перечислил запреты и озвучил, что можно брать с собой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские проводники стали лучшими в странеЗа 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажировДвухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году

