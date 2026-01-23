https://crimea.ria.ru/20260123/glavnaya-tsennost-zhizni---v-krymu-otmetili-den-mnogodetnoy-semi-1152627611.html

"Главная ценность жизни" - в Крыму отметили День многодетной семьи

"Главная ценность жизни" - в Крыму отметили День многодетной семьи

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Главная ценность жизни — это не деньги, а семья. А будущее любой семьи и страны заключается в детях. Об этом в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню многодетной семьи, который отмечается в Крыму впервые, сказал глава региона Сергей Аксенов.В Крыму сегодня насчитывается больше 38 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 128 тысяч детей. За последние пять лет число многодетных семей увеличилось на девять тысяч уточнил он. Этот праздник призван подчеркнуть значимость роли многодетных семей в обществе и выразить уважение родителям, воспитывающим трех и более детей. Благодаря их усилиям страна сохраняет демографический потенциал, культурные ценности и семейные традиции.По словам Аксенова, многодетные родители своим примером, своим самоотверженным трудом поддерживают будущее страны. Многодетная семья — это большая радость и большой труд, отметил глава региона.Государство поддерживает многодетные семьи. Есть различные меры материальной поддержки, получения медицинской помощи, организации кружков, внеклассных занятий, напомнил глава республики.В рамках мероприятия в Симферополе провели праздничный концерт, ряд многодетных семей получили республиканские награды, благодарности.Ранее в пятницу глава Госсовета РК Владимир Константинов сообщал, что в этом году на поддержку многодетных семей в крымской бюджете предусмотрено свыше 4 млрд рублей. Эти средства направляются на предоставление материальной помощи, бесплатных путевок в организации детского отдыха и оздоровления, различных льгот, компенсацию расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и прочего.С 1 января в РФ также вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо ограничений, сообщал ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Государственный совет Крыма принял в первом и втором чтениях законопроект об установлении нового праздника – Дня многодетной семьи, который будет отмечаться 23 января. Учреждение в Республике Крым памятной даты 23 января – это признание заслуг многодетных семей в соответствии с федеральным законом, отмечают авторы законопроекта.Установление Дня многодетной семьи в Крыму призвано символически связать региональную политику поддержки семей с федеральными нормам, повысить осведомленность граждан о мерах социальной помощи многодетным семьям, способствовать популяризации многодетности через публичные мероприятия и информационные кампании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе упростили оформление пособий семьям с детьмиВ России введут новую выплату для семей с двумя и более детьмиВ Крыму изменился порядок выдачи удостоверений многодетным семьям

