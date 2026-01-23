https://crimea.ria.ru/20260123/evpatoriya-i-sakskiy-rayon-chastichno-obestocheny-1152633642.html

Евпатория и Сакский район частично обесточены

Евпатория и Сакский район частично обесточены

остались без света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ряд улиц в Евпатории и в пригородном поселке Заозерное, а также несколько улиц в селе Уютное Сакского района остались без света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Нет света и у жителей села Уютное Сакского района по улице Пляжной, а также на территория СПК Союз-2004, уточнили в компании.По данным энергетиков, восстановить энергоснабжение планируется в течение трех часов.Ранее в пятницу сообщалось об отключении света в Алуште и двух прилегающих поселках.Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, информировал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЭнергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного штормаВ Феодосии обновили плановый график отключений света

