Евпатория и Сакский район частично обесточены - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Евпатория и Сакский район частично обесточены
Евпатория и Сакский район частично обесточены - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Евпатория и Сакский район частично обесточены
остались без света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ряд улиц в Евпатории и в пригородном поселке Заозерное, а также несколько улиц в селе Уютное Сакского района остались без света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Нет света и у жителей села Уютное Сакского района по улице Пляжной, а также на территория СПК Союз-2004, уточнили в компании.По данным энергетиков, восстановить энергоснабжение планируется в течение трех часов.Ранее в пятницу сообщалось об отключении света в Алуште и двух прилегающих поселках.Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, информировал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Евпатория и Сакский район частично обесточены

Часть Евпатории и Сакского района Крыма обесточены из-за аварии на сетях

15:50 23.01.2026
 
© КрымэнергоинформСнег в Крыму
Снег в Крыму
© Крымэнергоинформ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ряд улиц в Евпатории и в пригородном поселке Заозерное, а также несколько улиц в селе Уютное Сакского района остались без света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Аварийное отключение произошло в городское округе Евпатория, пгт Заозерное: улицы Аллея Дружбы, Молодежная, Скифская, Солнечная, Тенистая и прилегающие к ним улицы/переулки", - говорится в сообщении.
Нет света и у жителей села Уютное Сакского района по улице Пляжной, а также на территория СПК Союз-2004, уточнили в компании.
По данным энергетиков, восстановить энергоснабжение планируется в течение трех часов.
Ранее в пятницу сообщалось об отключении света в Алуште и двух прилегающих поселках.
Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, информировал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
