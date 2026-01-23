https://crimea.ria.ru/20260123/dron-vsu-udaril-po-avtobusu-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-pyat-chelovek-1152640147.html
Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области – ранены пять человек
23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей пострадали при атаке украинского дрона по служебному автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями доставлены в центральную районную больницу. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, в настоящее время ему проводят операцию, уточнил губернатор.После оказания помощи одну из женщин направят в городскую больницу Белгорода, двое других пострадавших продолжат амбулаторное лечение. Пятому пострадавшему, получившему баротравму, оказали помощь в Борисовской больнице.Автобус полностью уничтожен огнем, добавил руководитель региона.На этой неделе в результате атаки дрона ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. Он выехал на место удара врага по коммерческому объекту в селе Головчино, чтобы оценить последствия атаки и помочь жителям. В этот момент еще один беспилотник повторно атаковал парковку возле объекта.
