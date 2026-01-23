Рейтинг@Mail.ru
Что значат слова Мерца об угрозе России для Гренландии - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Что значат слова Мерца об угрозе России для Гренландии
Что значат слова Мерца об угрозе России для Гренландии - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Что значат слова Мерца об угрозе России для Гренландии
Слова канцлера Германии Фридриха Мерца об угрозе для Гренландии со стороны России являются пустым звуком, учитывая, что Берлин сам признает потерю Европой... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T16:18
2026-01-23T16:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца об угрозе для Гренландии со стороны России являются пустым звуком, учитывая, что Берлин сам признает потерю Европой суверенитета и силу голоса в мире, а США и РФ по вопросу этой арктической территории уже однозначно высказались. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне канцлер Фридрих Мерц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Германия защитит Данию и Гренландию от угрозы со стороны России. "Мы приветствуем тот факт, что Соединенные Штаты серьезно относятся к угрозе, исходящей от России в Арктике", – сказал он.Гусев напомнил, что после того, как американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна США для безопасности, президент России Владимир Путин буквально на днях, на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, однозначно заявил, что "тема намерений США в отношении Гренландии России не касается".Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильнойТаким образом, по словам Гусева, канцлер ФРГ поспешил выслужиться перед американским лидером. Ведь если вспомнить другие слова Мерца на том же форуме в Давосе о положении дел в Европе, то "он фактически сказал о том, что Европа потеряла суверенитет, не является глобальным игроком, находится за пределами переговорного процесса и так далее", подчеркнул политолог."Вот с этих позиций и нужно относиться ко всему сказанному. И что говорят Мерц, Макрон (Эммануэль, президент Франции – ред.), еще кто-то там – они могут говорить все что угодно, но это слова, брошенные, что называется, в толпу и для нас не имеют никакого значения", – заключил эксперт.Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в Давосе
Что значат слова Мерца об угрозе России для Гренландии

Что значат слова Мерца об угрозе РФ для Гренландии и необходимости Европе защищаться

16:18 23.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца об угрозе для Гренландии со стороны России являются пустым звуком, учитывая, что Берлин сам признает потерю Европой суверенитета и силу голоса в мире, а США и РФ по вопросу этой арктической территории уже однозначно высказались. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Накануне канцлер Фридрих Мерц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Германия защитит Данию и Гренландию от угрозы со стороны России. "Мы приветствуем тот факт, что Соединенные Штаты серьезно относятся к угрозе, исходящей от России в Арктике", – сказал он.
Гусев напомнил, что после того, как американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна США для безопасности, президент России Владимир Путин буквально на днях, на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, однозначно заявил, что "тема намерений США в отношении Гренландии России не касается".
"Но Мерц пошел дальше и поспешил сообщить об угрозе России... Хотя фактически федеральный канцлер Германии не знает сути дела", – заметил эксперт.
Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
Таким образом, по словам Гусева, канцлер ФРГ поспешил выслужиться перед американским лидером. Ведь если вспомнить другие слова Мерца на том же форуме в Давосе о положении дел в Европе, то "он фактически сказал о том, что Европа потеряла суверенитет, не является глобальным игроком, находится за пределами переговорного процесса и так далее", подчеркнул политолог.
"Вот с этих позиций и нужно относиться ко всему сказанному. И что говорят Мерц, Макрон (Эммануэль, президент Франции – ред.), еще кто-то там – они могут говорить все что угодно, но это слова, брошенные, что называется, в толпу и для нас не имеют никакого значения", – заключил эксперт.
Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в Давосе
