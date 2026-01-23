https://crimea.ria.ru/20260123/chto-znachat-slova-mertsa-ob-ugroze-rossii-dlya-grenlandii-1152628963.html

Что значат слова Мерца об угрозе России для Гренландии

2026-01-23T16:18

радио "спутник в крыму"

александр гусев

фридрих мерц

германия

сша

гренландия

россия

политика

европа

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/06/1146233316_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5b6015cb2a62bc624e2111863dfafaab.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца об угрозе для Гренландии со стороны России являются пустым звуком, учитывая, что Берлин сам признает потерю Европой суверенитета и силу голоса в мире, а США и РФ по вопросу этой арктической территории уже однозначно высказались. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне канцлер Фридрих Мерц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Германия защитит Данию и Гренландию от угрозы со стороны России. "Мы приветствуем тот факт, что Соединенные Штаты серьезно относятся к угрозе, исходящей от России в Арктике", – сказал он.Гусев напомнил, что после того, как американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна США для безопасности, президент России Владимир Путин буквально на днях, на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, однозначно заявил, что "тема намерений США в отношении Гренландии России не касается".Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильнойТаким образом, по словам Гусева, канцлер ФРГ поспешил выслужиться перед американским лидером. Ведь если вспомнить другие слова Мерца на том же форуме в Давосе о положении дел в Европе, то "он фактически сказал о том, что Европа потеряла суверенитет, не является глобальным игроком, находится за пределами переговорного процесса и так далее", подчеркнул политолог."Вот с этих позиций и нужно относиться ко всему сказанному. И что говорят Мерц, Макрон (Эммануэль, президент Франции – ред.), еще кто-то там – они могут говорить все что угодно, но это слова, брошенные, что называется, в толпу и для нас не имеют никакого значения", – заключил эксперт.Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в ДавосеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп не улетел в Давос с первого раза и угрожает Европе Почему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о Гренландии Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе

