Рейтинг@Mail.ru
Что Россия, США и Украина могут обсуждать на встрече в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260123/chto-rossiya-ssha-i-ukraina-mogut-obsuzhdat-na-vstreche-v-abu-dabi-1152627389.html
Что Россия, США и Украина могут обсуждать на встрече в Абу-Даби
Что Россия, США и Украина могут обсуждать на встрече в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Что Россия, США и Украина могут обсуждать на встрече в Абу-Даби
На трехсторонней встрече России, США и Украины могут обсуждаться формат подписания документов в рамках мирного урегулирования конфликта, а также условия... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T12:33
2026-01-23T12:33
радио "спутник в крыму"
александр гусев
мнения
политика
переговоры
россия
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146624627_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_fdf7a0180820a4f1214f755e8632ea08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На трехсторонней встрече России, США и Украины могут обсуждаться формат подписания документов в рамках мирного урегулирования конфликта, а также условия финансового участия в восстановлении территорий, пострадавших от боевых действий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.После встречи Владимира Путина с делегацией США в Кремле 22 января стало известно, что Россия и Штаты условились о проведении первого заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины, оно пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Сразу несколько американских СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники уточнили, что встреча состоится в ближайшие дни.По мнению Гусева, это доказывает, что прошедшие переговоры были конструктивными, как об этом и сказал по их итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Три с половиной часа говорили представители Соединенных Штатов с нашим президентом, и я полагаю, что встреча носила достаточно конструктивный характер. Ушаков сказал, что она была предельно откровенной. Наверное, это действительно так", – сказал Гусев.Тот факт, что после переговоров Ушаков акцентировал внимание на необходимости решения территориального вопроса по формуле Анкориджа (с выводом ВСУ из Донбасса) для заключения долгосрочного мира не означает, что он единственный проблемный в переговорах на данном этапе, считает эксперт.По мнению эксперта, в ходе минувшей встречи в Кремле также обсуждались вопросы российско-американских отношений в экономической сфере, в частности разморозки российских активов в Европе и США."Безусловно, Владимир Путин затронул вопрос наших золотовалютных резервов, размещенных в том числе и в Соединенных Штатах, там сумма около 5 млрд, и плюс около 200 миллиардов в Бельгии", – отметил Гусев.Он напомнил, что на днях российский лидер заявил о готовности РФ направить в создаваемый президентом США "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных за рубежом российских активов, что, по мнению Гусева, является призывом к их разморозке, а сторонам предстоит согласовать, как это произойдет и куда именно средства будут направлены.Не случайно в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле с американской стороны впервые участвовал комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум, заметил политолог.Есть другие важные вопросы, касающиеся экономической сферы и российско-американского партнерства, достойные внимания и согласования по возможности скорее, при этом каждая встреча такого уровня важна, так как приближает мир, добавил он."И, наверное, для этого стороны и собираются собраться в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах, где должно состояться заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины" – резюмировал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ Встреча Путина и Уиткоффа: главные результатыКремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФ
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146624627_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_75fd6d6d7b29a022f161297f33fb7b16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр гусев, мнения, политика, переговоры, россия, сша, украина, в мире
Что Россия, США и Украина могут обсуждать на встрече в Абу-Даби

На встрече в ОАЭ могут обсуждать формат подписания документов и восстановление территорий

12:33 23.01.2026
 
© РИА Новости КрымФлаги России, США и Украины
Флаги России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На трехсторонней встрече России, США и Украины могут обсуждаться формат подписания документов в рамках мирного урегулирования конфликта, а также условия финансового участия в восстановлении территорий, пострадавших от боевых действий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
После встречи Владимира Путина с делегацией США в Кремле 22 января стало известно, что Россия и Штаты условились о проведении первого заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины, оно пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Сразу несколько американских СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники уточнили, что встреча состоится в ближайшие дни.
По мнению Гусева, это доказывает, что прошедшие переговоры были конструктивными, как об этом и сказал по их итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Три с половиной часа говорили представители Соединенных Штатов с нашим президентом, и я полагаю, что встреча носила достаточно конструктивный характер. Ушаков сказал, что она была предельно откровенной. Наверное, это действительно так", – сказал Гусев.
Тот факт, что после переговоров Ушаков акцентировал внимание на необходимости решения территориального вопроса по формуле Анкориджа (с выводом ВСУ из Донбасса) для заключения долгосрочного мира не означает, что он единственный проблемный в переговорах на данном этапе, считает эксперт.
"Вопросов еще достаточно много. Конечно, территориальные споры являются архиважными. Но главный, мне кажется, вопрос заключается в том, кто поставит подпись, чтобы она была серьезная. Должна же быть подписана какая-то бумага, договор о мирном урегулировании. Кто подпишет со стороны киевского режима? Никто. Там нет человека, наделенного полномочиями народом. У президента они завершились", – сказал политолог.
По мнению эксперта, в ходе минувшей встречи в Кремле также обсуждались вопросы российско-американских отношений в экономической сфере, в частности разморозки российских активов в Европе и США.
"Безусловно, Владимир Путин затронул вопрос наших золотовалютных резервов, размещенных в том числе и в Соединенных Штатах, там сумма около 5 млрд, и плюс около 200 миллиардов в Бельгии", – отметил Гусев.
Он напомнил, что на днях российский лидер заявил о готовности РФ направить в создаваемый президентом США "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных за рубежом российских активов, что, по мнению Гусева, является призывом к их разморозке, а сторонам предстоит согласовать, как это произойдет и куда именно средства будут направлены.
Не случайно в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле с американской стороны впервые участвовал комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум, заметил политолог.
"Скорее всего, речь должна идти не о самих золотовалютных резервах, а о тех больших процентах, которые набежали и которые сейчас используются для финансирования киевского режима... И речь должна идти не о восстановлении Украины за счет этих средств, а тех территорий, которые пострадали за время вооруженного конфликта. А это и Донбасс, и Новороссия. Нам ведь придется все это восстанавливать", – сказал Гусев.
Есть другие важные вопросы, касающиеся экономической сферы и российско-американского партнерства, достойные внимания и согласования по возможности скорее, при этом каждая встреча такого уровня важна, так как приближает мир, добавил он.
"И, наверное, для этого стороны и собираются собраться в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах, где должно состояться заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины" – резюмировал эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ
Встреча Путина и Уиткоффа: главные результаты
Кремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФ
 
Радио "Спутник в Крыму"Александр ГусевМненияПолитикаПереговорыРоссияСШАУкраинаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались - СМИ
13:51Новости СВО: за неделю уничтожено почти 9 тысяч боевиков
13:27В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби
13:16Выездной сервис ВТБ стал доступен на всей территории Крыма
13:06Под Алуштой горели двухэтажный деревянный дом и строительный вагончик
12:59ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль
12:49Армия РФ нанесла удары возмездия по предприятиям ВПК Украины
12:44В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробе
12:39Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в суд
12:33Что Россия, США и Украина могут обсуждать на встрече в Абу-Даби
12:24"Главная ценность жизни" - в Крыму отметили День многодетной семьи
12:23Армия России взяла под контроль Симиновку в Харьковской области
12:13Самолет из Пхукета благополучно приземлился в Китае
12:08В Крыму мужчина убил прохожего из-за внезапно вспыхнувшей неприязни
12:02Пропавшая в Красноярске девочка вернулась домой
11:51В Крыму провели капремонт в 787 многоквартирных домах за 2025 год
11:47Кличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицу
11:42Киношные геи* станут факелоносцами на зимней Олимпиаде в Италии
11:31Когда газифицируют Дом культуры в симферопольской Николаевке
11:15В правительстве Крыма грядут кадровые изменения
Лента новостейМолния