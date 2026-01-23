https://crimea.ria.ru/20260123/chto-rossiya-ssha-i-ukraina-mogut-obsuzhdat-na-vstreche-v-abu-dabi-1152627389.html

Что Россия, США и Украина могут обсуждать на встрече в Абу-Даби

На трехсторонней встрече России, США и Украины могут обсуждаться формат подписания документов в рамках мирного урегулирования конфликта, а также условия...

2026-01-23T12:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На трехсторонней встрече России, США и Украины могут обсуждаться формат подписания документов в рамках мирного урегулирования конфликта, а также условия финансового участия в восстановлении территорий, пострадавших от боевых действий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.После встречи Владимира Путина с делегацией США в Кремле 22 января стало известно, что Россия и Штаты условились о проведении первого заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины, оно пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Сразу несколько американских СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники уточнили, что встреча состоится в ближайшие дни.По мнению Гусева, это доказывает, что прошедшие переговоры были конструктивными, как об этом и сказал по их итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Три с половиной часа говорили представители Соединенных Штатов с нашим президентом, и я полагаю, что встреча носила достаточно конструктивный характер. Ушаков сказал, что она была предельно откровенной. Наверное, это действительно так", – сказал Гусев.Тот факт, что после переговоров Ушаков акцентировал внимание на необходимости решения территориального вопроса по формуле Анкориджа (с выводом ВСУ из Донбасса) для заключения долгосрочного мира не означает, что он единственный проблемный в переговорах на данном этапе, считает эксперт.По мнению эксперта, в ходе минувшей встречи в Кремле также обсуждались вопросы российско-американских отношений в экономической сфере, в частности разморозки российских активов в Европе и США."Безусловно, Владимир Путин затронул вопрос наших золотовалютных резервов, размещенных в том числе и в Соединенных Штатах, там сумма около 5 млрд, и плюс около 200 миллиардов в Бельгии", – отметил Гусев.Он напомнил, что на днях российский лидер заявил о готовности РФ направить в создаваемый президентом США "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных за рубежом российских активов, что, по мнению Гусева, является призывом к их разморозке, а сторонам предстоит согласовать, как это произойдет и куда именно средства будут направлены.Не случайно в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле с американской стороны впервые участвовал комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум, заметил политолог.Есть другие важные вопросы, касающиеся экономической сферы и российско-американского партнерства, достойные внимания и согласования по возможности скорее, при этом каждая встреча такого уровня важна, так как приближает мир, добавил он."И, наверное, для этого стороны и собираются собраться в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах, где должно состояться заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины" – резюмировал эксперт.

