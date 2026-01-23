Рейтинг@Mail.ru
Авария частично обесточила Алушту и два поселка - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Авария частично обесточила Алушту и два поселка
Авария частично обесточила Алушту и два поселка - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Авария частично обесточила Алушту и два поселка
Часть Алушты и два прилегающих поселка обесточены в пятницу утром из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Часть Алушты и два прилегающих поселка обесточены в пятницу утром из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным компании, восстановить энергоснабжение планируется в течение трех часов, аварийные бригады работают на месте.Накануне в Симферополе авария оставила без света порядка 20 улиц и переулков. До этого в четверг сообщалось, что в Сакском районе остались без света три села из-за аварии на сетях. Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, информировал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, алушта, юбк, крым, новости крыма
Авария частично обесточила Алушту и два поселка

Часть Алушты и два поселка на ЮБК обесточены из-за аварии

10:57 23.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Часть Алушты и два прилегающих поселка обесточены в пятницу утром из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Алушта, улицы: Ленина, Совхозная, Северная и прилегающие к ним улицы и переулки, село Изобильное, поселок Розовый", - перечислили на предприятии временно обесточенный населенные пункты.
По данным компании, восстановить энергоснабжение планируется в течение трех часов, аварийные бригады работают на месте.
Накануне в Симферополе авария оставила без света порядка 20 улиц и переулков. До этого в четверг сообщалось, что в Сакском районе остались без света три села из-за аварии на сетях. Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, информировал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
ГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуАлуштаЮБККрымНовости Крыма
 
