Авария частично обесточила Алушту и два поселка
Авария частично обесточила Алушту и два поселка - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Авария частично обесточила Алушту и два поселка
Часть Алушты и два прилегающих поселка обесточены в пятницу утром из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Часть Алушты и два прилегающих поселка обесточены в пятницу утром из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным компании, восстановить энергоснабжение планируется в течение трех часов, аварийные бригады работают на месте.Накануне в Симферополе авария оставила без света порядка 20 улиц и переулков. До этого в четверг сообщалось, что в Сакском районе остались без света три села из-за аварии на сетях. Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, информировал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного шторма"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийВ Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики
Новости
Авария частично обесточила Алушту и два поселка
