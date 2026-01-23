https://crimea.ria.ru/20260123/atomnyy-ledokol-lider-dostroyat-k-2030-godu--putin-1152635734.html

Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – Путин

Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – Путин - РИА Новости Крым, 23.01.2026

Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – Путин

Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, работы планируется завершить к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со... РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T17:16

2026-01-23T17:16

2026-01-23T17:16

владимир путин (политик)

россия

арктика

армия и флот

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152635616_0:190:3304:2048_1920x0_80_0_0_dd6f32beb7186f93ccdb0c29ba2f6a97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, работы планируется завершить к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института в пятницу.Он подчеркнул, что Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота, поскольку освоение Северного морского пути очень важно и для РФ, и для международной торговли и логистики. Поэтому любые исследования в этом направлении чрезвычайно востребованы.Атомный головной ледокол Россия проекта "Лидер" с ядерной силовой установкой строится на мощностях дальневосточной верфи. Он станет самым мощным ледоколом в мире. Длина будущего атомохода – 209 метров, максимальная ширина 48 метров, полное водоизмещение – более 71 тыс. тонн, мощность на валах – 120 мегаватт. Ледоколы проекта "Лидер" смогут преодолевать при постоянном движении с минимальной скоростью льды толщиной не менее четырех метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

арктика

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, арктика, армия и флот, новости