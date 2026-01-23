Рейтинг@Mail.ru
Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – Путин - РИА Новости Крым, 23.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260123/atomnyy-ledokol-lider-dostroyat-k-2030-godu--putin-1152635734.html
Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – Путин
Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – Путин - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – Путин
Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, работы планируется завершить к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T17:16
2026-01-23T17:16
владимир путин (политик)
россия
арктика
армия и флот
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152635616_0:190:3304:2048_1920x0_80_0_0_dd6f32beb7186f93ccdb0c29ba2f6a97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, работы планируется завершить к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института в пятницу.Он подчеркнул, что Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота, поскольку освоение Северного морского пути очень важно и для РФ, и для международной торговли и логистики. Поэтому любые исследования в этом направлении чрезвычайно востребованы.Атомный головной ледокол Россия проекта "Лидер" с ядерной силовой установкой строится на мощностях дальневосточной верфи. Он станет самым мощным ледоколом в мире. Длина будущего атомохода – 209 метров, максимальная ширина 48 метров, полное водоизмещение – более 71 тыс. тонн, мощность на валах – 120 мегаватт. Ледоколы проекта "Лидер" смогут преодолевать при постоянном движении с минимальной скоростью льды толщиной не менее четырех метров.
россия
арктика
владимир путин (политик), россия, арктика, армия и флот, новости
Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – Путин

Строительство атомного ледокола "Лидер" планируется завершить к 2030 году – Путин

17:16 23.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил Киреев / Перейти в фотобанкМодель атомного ледокола проекта "Лидер"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, работы планируется завершить к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института в пятницу.
"Стройка идет нормально, в график, к (20)30 году, уверен, мы этот ледокол получим", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота, поскольку освоение Северного морского пути очень важно и для РФ, и для международной торговли и логистики. Поэтому любые исследования в этом направлении чрезвычайно востребованы.
"Россия на протяжении очень многих десятилетий, безусловно, была лидером в исследовании Арктики: мы строим такие ледоколы, которых в мире нет", – отметил Путин.
Атомный головной ледокол Россия проекта "Лидер" с ядерной силовой установкой строится на мощностях дальневосточной верфи. Он станет самым мощным ледоколом в мире. Длина будущего атомохода – 209 метров, максимальная ширина 48 метров, полное водоизмещение – более 71 тыс. тонн, мощность на валах – 120 мегаватт. Ледоколы проекта "Лидер" смогут преодолевать при постоянном движении с минимальной скоростью льды толщиной не менее четырех метров.
Владимир Путин (политик)РоссияАрктикаАрмия и флотНовости
 
