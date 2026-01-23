https://crimea.ria.ru/20260123/ataka-vsu-na-penzu-proizshlo-vozgoranie-na-neftebaze-1152621155.html
Атака ВСУ на Пензу: произшло возгорание на нефтебазе
Атака ВСУ на Пензу: произшло возгорание на нефтебазе - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Атака ВСУ на Пензу: произшло возгорание на нефтебазе
Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки БПЛА, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T06:53
2026-01-23T06:53
2026-01-23T07:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки БПЛА, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.На месте работают пожарные расчеты, в том числе – 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий, - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:53 23.01.2026 (обновлено: 07:23 23.01.2026)