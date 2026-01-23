Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Пензу: произшло возгорание на нефтебазе - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Атака ВСУ на Пензу: произшло возгорание на нефтебазе
Атака ВСУ на Пензу: произшло возгорание на нефтебазе - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Атака ВСУ на Пензу: произшло возгорание на нефтебазе
Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки БПЛА, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T06:53
2026-01-23T07:23
пенза
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки БПЛА, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.На месте работают пожарные расчеты, в том числе – 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий, - заключил он.
пенза
пенза, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, новости сво
Атака ВСУ на Пензу: произшло возгорание на нефтебазе

Атака ВСУ на Пензу - произшло возгорание на нефтебазе

06:53 23.01.2026 (обновлено: 07:23 23.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки БПЛА, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - рассказал он в канале на платформе Max.
На месте работают пожарные расчеты, в том числе – 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий, - заключил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
ПензаАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиНовости СВО
 
Лента новостейМолния