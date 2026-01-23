https://crimea.ria.ru/20260123/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol--siminovku-v-kharkovskoy-oblasti-1152627904.html

Армия России взяла под контроль Симиновку в Харьковской области

2026-01-23T12:23

2026-01-23T12:23

2026-01-23T12:26

новости сво

вооруженные силы россии

харьковская область

министерство обороны рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Симиновку в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны.19 января сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области, также взята под контроль Новопавловка в ДНР. За первые две недели января Вс РФ взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории, сообщал ранее начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

новости сво, вооруженные силы россии, харьковская область, министерство обороны рф