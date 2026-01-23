Рейтинг@Mail.ru
Армия России взяла под контроль Симиновку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Армия России взяла под контроль Симиновку в Харьковской области
Армия России взяла под контроль Симиновку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Армия России взяла под контроль Симиновку в Харьковской области
Российские войска освободили Симиновку в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T12:23
2026-01-23T12:26
новости сво
вооруженные силы россии
харьковская область
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152499721_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_1e64194a0b3e6a8398427add0fae4f99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Симиновку в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны.19 января сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области, также взята под контроль Новопавловка в ДНР. За первые две недели января Вс РФ взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории, сообщал ранее начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Симиновку в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны.
"В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" на харьковском направлении установлен контроль над населенным пунктом Симиновка Харьковской области", - говорится в недельной сводке.
19 января сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области, также взята под контроль Новопавловка в ДНР.
За первые две недели января Вс РФ взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории, сообщал ранее начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Лента новостейМолния