2026-01-23T12:49
2026-01-23T12:49
новости сво
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
удары по украине
новости
новости сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), удары по украине, новости
Армия РФ нанесла удары возмездия по предприятиям ВПК Украины

ВС России нанесли массированные удары по критическим объектам Украины

12:49 23.01.2026
 
© ДТЭКУдары по объектам энергетики на Украине
Удары по объектам энергетики на Украине
© ДТЭК
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В ответ на террор ВСУ Вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, места сборки дронов и пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщает Минобороны России.
"С 17 по 23 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов", - говорится в сводке за неделю.
Отмечается, что поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Как сообщалось ранее, вечером 21 января стало известно о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. Троих пострадавших готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Удары по УкраинеНовости
 
