Армия РФ нанесла удары возмездия по предприятиям ВПК Украины

Армия РФ нанесла удары возмездия по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости Крым, 23.01.2026

Армия РФ нанесла удары возмездия по предприятиям ВПК Украины

Армия РФ нанесла удары возмездия по предприятиям ВПК Украины

23.01.2026

В ответ на террор ВСУ Вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, места сборки дронов и пункты временной дислокации иностранных наемников,... РИА Новости Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В ответ на террор ВСУ Вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, места сборки дронов и пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщает Минобороны России."С 17 по 23 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов", - говорится в сводке за неделю.Отмечается, что поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Как сообщалось ранее, вечером 21 января стало известно о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. Троих пострадавших готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

