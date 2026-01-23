https://crimea.ria.ru/20260123/18-letniy-zhitel-cherepovtsa-miniroval-shkoly-i-bolnitsy-v-kerchi-po-pochte-1152637478.html

18-летний житель Череповца "минировал" школы и больницы в Керчи по почте

18-летний житель Череповца "минировал" школы и больницы в Керчи по почте - РИА Новости Крым, 23.01.2026

18-летний житель Череповца "минировал" школы и больницы в Керчи по почте

18-летний житель Череповца обвиняется в рассылке ложных сообщений о минировании образовательных заведений и медицинских учреждений в Крыму и других регионах... РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T18:45

2026-01-23T18:45

2026-01-23T18:50

вологодская область

минирование

россия

крым

керчь

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

новости

новости крыма

правосудие

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261491_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c6b64d0fe05ce50c9b320c2daa2eafff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. 18-летний житель Череповца обвиняется в рассылке ложных сообщений о минировании образовательных заведений и медицинских учреждений в Крыму и других регионах России. Юноша задержан и ждет суда, сообщили в МВД по Вологодской области.Отмечается, что ему предъявлено обвинение по уголовной статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками полиции и УФСБ России по Вологодской области.Расследование уголовного дела завершено и направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Юноша находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Просто хотят подработать: как вовлекают детей в схемы мошенниковНа школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минированииВ Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы

вологодская область

россия

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологодская область, минирование, россия, крым, керчь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости, новости крыма, правосудие, происшествия, безопасность