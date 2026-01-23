Рейтинг@Mail.ru
18-летний житель Череповца "минировал" школы и больницы в Керчи по почте - РИА Новости Крым, 23.01.2026
18-летний житель Череповца "минировал" школы и больницы в Керчи по почте
18-летний житель Череповца "минировал" школы и больницы в Керчи по почте - РИА Новости Крым, 23.01.2026
18-летний житель Череповца "минировал" школы и больницы в Керчи по почте
18-летний житель Череповца обвиняется в рассылке ложных сообщений о минировании образовательных заведений и медицинских учреждений в Крыму и других регионах... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T18:45
2026-01-23T18:50
вологодская область
минирование
россия
крым
керчь
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости
новости крыма
правосудие
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. 18-летний житель Череповца обвиняется в рассылке ложных сообщений о минировании образовательных заведений и медицинских учреждений в Крыму и других регионах России. Юноша задержан и ждет суда, сообщили в МВД по Вологодской области.Отмечается, что ему предъявлено обвинение по уголовной статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками полиции и УФСБ России по Вологодской области.Расследование уголовного дела завершено и направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Юноша находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
вологодская область
россия
крым
керчь
18-летний житель Череповца "минировал" школы и больницы в Керчи по почте

18-летнему жителю Вологодской области грозит 5 лет за сообщения о минировании школ в Крыму

18:45 23.01.2026 (обновлено: 18:50 23.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники на клавиатуре компьютера
Наручники на клавиатуре компьютера - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. 18-летний житель Череповца обвиняется в рассылке ложных сообщений о минировании образовательных заведений и медицинских учреждений в Крыму и других регионах России. Юноша задержан и ждет суда, сообщили в МВД по Вологодской области.
Отмечается, что ему предъявлено обвинение по уголовной статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками полиции и УФСБ России по Вологодской области.

"Злоумышленник в период с ноября 2023 по 24 февраля 2024 года рассылал на электронные почтовые ящики государственных органов власти, учреждений образования и здравоохранения, торговых центров письма с угрозами минирования данных объектов. Ложные угрозы рассылались, помимо Вологодской области, в различные регионы Российской Федерации – в Липецкую область, Республику Алтай и Республику Крым.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Юноша находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
"В Крыму фигурантом было осуществлено более 10 звонков о минировании образовательных и медицинских заведений в городе Керчи", - уточнили в управлении УФСБ России по Крыму и Севастополю.
