18-летний житель Череповца "минировал" школы и больницы в Керчи по почте
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. 18-летний житель Череповца обвиняется в рассылке ложных сообщений о минировании образовательных заведений и медицинских учреждений в Крыму и других регионах России. Юноша задержан и ждет суда, сообщили в МВД по Вологодской области.Отмечается, что ему предъявлено обвинение по уголовной статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками полиции и УФСБ России по Вологодской области.Расследование уголовного дела завершено и направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Юноша находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Просто хотят подработать: как вовлекают детей в схемы мошенниковНа школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минированииВ Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы
