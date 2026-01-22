https://crimea.ria.ru/20260122/zhitel-komi-ubil-rebenka-i-spryatal-telo-v-nezhiloy-kvartire-1152615683.html
Житель Коми убил ребенка и спрятал тело в нежилой квартире
37-летний житель города Инта республики Коми подозревается в убийстве 14-летнюю девочки, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.
2026-01-22T20:06
2026-01-22T20:06
2026-01-22T20:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. 37-летний житель города Инта республики Коми подозревается в убийстве 14-летнюю девочки, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.По данным следствия, 19 января в подъезде жилого дома фигурант дважды выстрелил в девочку из-за неприязни к ее семье. После этого он переместил тело убитой в нежилую квартиру на верхнем этаже дома и скрылся с места преступления.Сейчас следствие продолжается, правоохранители собирают доказательную базу.
