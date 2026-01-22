Рейтинг@Mail.ru
Житель Коми убил ребенка и спрятал тело в нежилой квартире - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Житель Коми убил ребенка и спрятал тело в нежилой квартире
Житель Коми убил ребенка и спрятал тело в нежилой квартире - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Житель Коми убил ребенка и спрятал тело в нежилой квартире
37-летний житель города Инта республики Коми подозревается в убийстве 14-летнюю девочки, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону. РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T20:06
2026-01-22T20:06
республика коми
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
убийство
новости
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. 37-летний житель города Инта республики Коми подозревается в убийстве 14-летнюю девочки, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.По данным следствия, 19 января в подъезде жилого дома фигурант дважды выстрелил в девочку из-за неприязни к ее семье. После этого он переместил тело убитой в нежилую квартиру на верхнем этаже дома и скрылся с места преступления.Сейчас следствие продолжается, правоохранители собирают доказательную базу.
Житель Коми убил ребенка и спрятал тело в нежилой квартире

Следком: житель Коми убил девочку из-за неприязни к ее семье

20:06 22.01.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. 37-летний житель города Инта республики Коми подозревается в убийстве 14-летнюю девочки, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.
По данным следствия, 19 января в подъезде жилого дома фигурант дважды выстрелил в девочку из-за неприязни к ее семье. После этого он переместил тело убитой в нежилую квартиру на верхнем этаже дома и скрылся с места преступления.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми… Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в Следкоме.

Сейчас следствие продолжается, правоохранители собирают доказательную базу.
