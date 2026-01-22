https://crimea.ria.ru/20260122/zelenskiy-obvinil-evropu-v-slabosti-posle-vstrechi-s-trampom-1152616005.html

Зеленский обвинил Европу в слабости после встречи с Трампом

Зеленский обвинил Европу в слабости после встречи с Трампом - РИА Новости Крым, 22.01.2026

Зеленский обвинил Европу в слабости после встречи с Трампом

Владимир Зеленский после встречи с американским президентом Дональдом Трампом обвинил Европу в слабости и нерешительности, противопоставляя ее Соединенным... РИА Новости Крым, 22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский после встречи с американским президентом Дональдом Трампом обвинил Европу в слабости и нерешительности, противопоставляя ее Соединенным Штатам.Встреча Трампа с Зеленским состоялась в четверг на полях Всемирного экономического форума в Давосе и продолжалась менее часа. Президент США назвал беседу "хорошей" и заявил, что "все хотят завершения конфликта на Украине".Также глава киевского режима уничижительно отозвался о боевых способностях Европы, приведя в пример ситуацию вокруг Гренландии."Вы посылаете 30-40 солдат в Гренландию, ради чего? Какое послание вы адресуете России, Китаю, Дании? И более того, какое послание адресуете Гренландии? Потому что 30-40 солдат не защитят их", - сказал он.Глава киевского режима считает, что в ситуации с Гренландией Европа "выглядит потерянной и ждет пока президент США изменит свое мнение", но этого не произойдет. По его словам, Европа сейчас – это "в большей степени традиции и география, а не реальная политическая сила".По словам Зеленского, если бы Украина была в НАТО, она "могла бы помочь решить проблему с российскими кораблями".Он добавил, что "если Украина будет с Европой, об Европу никто не будет вытирать ноги".Также Зеленский обвинил ЕС в отсутствии единой позиции по "Совету мира", созданному по инициативе Трампа. При этом ранее он заявил, что Украина не намерена присоединяться к этой организации.Одновременно с выступлением главы киевского режима его пресс-служба опубликовала заявление по итогам переговоров с президентом США. Зеленский назвал встречу "хорошей, продуктивной и содержательной" и добавил, что в ходе нее "обсуждалась работа команд"."Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с президентом Трампом помогла в защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном", - говорится в заявлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнениеЭксперт предрек русский бунт на Украине – каким он будет и чем обернется Европа не хочет завершения конфликта на Украине – Лавров

