Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
Завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий века. Об этом сообщает Лаборатория солнечной... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T13:27
2026-01-22T13:27
2026-01-22T13:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий века. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По словам ученых, геомагнитные индексы вышли из красной зоны и стабилизировались. Буря стала реакцией на вспышку уровня X1.9, относящуюся к высшей категории мощности, произошедшую в воскресенье, 18 января. Вопреки ожиданиям, событие не достигло высшего уровня G5, остановившись в шаге от него на отметке G4.7.Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.
Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
Магнитная буря в начале года стала одним из самых крупных событий столетия