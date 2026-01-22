https://crimea.ria.ru/20260122/yanvarskaya-magnitnaya-burya-stala-odnim-iz-samykh-krupnykh-sobytiy-xxi-veka-1152603209.html

Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века

Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века - РИА Новости Крым, 22.01.2026

Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века

Завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий века. Об этом сообщает Лаборатория солнечной... РИА Новости Крым, 22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий века. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По словам ученых, геомагнитные индексы вышли из красной зоны и стабилизировались. Буря стала реакцией на вспышку уровня X1.9, относящуюся к высшей категории мощности, произошедшую в воскресенье, 18 января. Вопреки ожиданиям, событие не достигло высшего уровня G5, остановившись в шаге от него на отметке G4.7.Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километровУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

