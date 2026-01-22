Рейтинг@Mail.ru
Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
2026-01-22T13:27
2026-01-22T13:27
новости
космос
институт космических исследований
земля
солнце
магнитные бури
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911411_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_1d554864850e73360abfc9c186fa8697.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий века. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По словам ученых, геомагнитные индексы вышли из красной зоны и стабилизировались. Буря стала реакцией на вспышку уровня X1.9, относящуюся к высшей категории мощности, произошедшую в воскресенье, 18 января. Вопреки ожиданиям, событие не достигло высшего уровня G5, остановившись в шаге от него на отметке G4.7.Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.
новости, космос, институт космических исследований, земля, солнце, магнитные бури
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий века. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Главным сложно объяснимым последствием взрыва стал исключительно мощный радиационный шторм, сопровождавшийся самым сильным в XXI веке ростом числа энергичных протонов в окрестностях Земли. За сутки значения плотности выросли до 37 тысяч единиц, что в тысячи раз превысило пороги "красного уровня" и в 20 раз – показатели самых сильных вспышек текущего цикла", – рассказали в Лаборатории.

По словам ученых, геомагнитные индексы вышли из красной зоны и стабилизировались. Буря стала реакцией на вспышку уровня X1.9, относящуюся к высшей категории мощности, произошедшую в воскресенье, 18 января. Вопреки ожиданиям, событие не достигло высшего уровня G5, остановившись в шаге от него на отметке G4.7.
Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.
