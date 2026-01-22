https://crimea.ria.ru/20260122/vy-prazdnuete-khimeru-ekspert-o-dne-sobornosti-ukrainy-1152595181.html
"Вы празднуете химеру": эксперт о Дне соборности Украины
"Вы празднуете химеру": эксперт о Дне соборности Украины - РИА Новости Крым, 22.01.2026
"Вы празднуете химеру": эксперт о Дне соборности Украины
День соборности Украины является праздником-химерой, поскольку в стране, где людей разделяют по языковому, национальному и религиозному признакам ни о каком... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T10:35
2026-01-22T10:35
2026-01-22T10:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. День соборности Украины является праздником-химерой, поскольку в стране, где людей разделяют по языковому, национальному и религиозному признакам ни о каком единстве и соборности и речи идти не может. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал историк, ведущий радио Sputnik, первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.22 января на Украине традиционно отмечается День соборности – праздник, учрежденный в честь подписания 22 января 1919 года Акта воссоединения (по-украински "злуки") Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). С 1999 года эту дату стали отмечать на государственном уровне как символ единства страны. Подписание акта об объединении было сугубо символическим событием, не имевшим реального значения, поскольку уже к концу 1919 года данное формальное конфедеративное объединение перестало сущестсовать.Как отметил эксперт, сложности и противоречия, которые существовали в момент подписания этого акта, никуда не делись и по сей день."Как была Украина абсолютно лоскутным одеялом, со своими ценностями, интересами, религией и традициями, так и осталась. Сгладить все эти противоречия за сто лет не удалось. Более этого, этого не удается еще и в силу того обстоятельства, что никто никогда не ставил такой задачи", – подчеркнул историк.По словам Гаспаряна, экспертному сообществу Украины следовало бы провести осмысленную работу и прийти к мнению, что нужно как минимум осуществить идеологическую пересборку. Но никто ни то, что не ставил вопрос так принципиально, а даже не задумывался о возможности подобного общественного дискурса, констатировал аналитик.Кроме того, отметил эксперт, для того чтобы отмечать День соборности всенародно, у украинцев должно быть понимание этого праздника, но его нет и не предвидится.Россия много лет предупреждала украинцев, что они строят химеру, которая ни на чем не базируется и ни к чему путному не приведет. Но эти доводы были решительно отброшены, напомнил."День соборности – это странный праздник, когда отмечают не историческое событие, а начало конца. И когда ты это делаешь из года в год и при этом не готов делать исторические выводы для себя, это печальная для Украины часть истории и вполне заслуженная. Сделать мы ничего не можем", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
Новости
"Вы празднуете химеру": эксперт о Дне соборности Украины
Гаспарян назвал праздником-химерой День соборности Украины
10:35 22.01.2026 (обновлено: 10:47 22.01.2026)
День соборности Украины является праздником-химерой, поскольку в стране, где людей разделяют по языковому, национальному и религиозному признакам ни о каком единстве и соборности и речи идти не может. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал историк, ведущий радио Sputnik, первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
22 января на Украине традиционно отмечается День соборности – праздник, учрежденный в честь подписания 22 января 1919 года Акта воссоединения (по-украински "злуки") Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). С 1999 года эту дату стали отмечать на государственном уровне как символ единства страны. Подписание акта об объединении было сугубо символическим событием, не имевшим реального значения, поскольку уже к концу 1919 года данное формальное конфедеративное объединение перестало сущестсовать.
"Когда культивируется, этот пресловутый акт "злуки", он становится какой-то цидулькой. Потому что с одной стороны, вы говорите: "мы едины, мы независимы, все хорошо", а с другой стороны вы постоянно людей разделяете по национальному, религиозному, языковому признаку. Какая же это соборность? Вы празднуете химеру – то, чего нет и не может существовать даже теоретически" – сказал Гаспарян.
Как отметил эксперт, сложности и противоречия, которые существовали в момент подписания этого акта, никуда не делись и по сей день.
"Как была Украина абсолютно лоскутным одеялом, со своими ценностями, интересами, религией и традициями, так и осталась. Сгладить все эти противоречия за сто лет не удалось. Более этого, этого не удается еще и в силу того обстоятельства, что никто никогда не ставил такой задачи", – подчеркнул историк.
По словам Гаспаряна, экспертному сообществу Украины следовало бы провести осмысленную работу и прийти к мнению, что нужно как минимум осуществить идеологическую пересборку. Но никто ни то, что не ставил вопрос так принципиально, а даже не задумывался о возможности подобного общественного дискурса, констатировал аналитик.
Кроме того, отметил эксперт, для того чтобы отмечать День соборности всенародно, у украинцев должно быть понимание этого праздника, но его нет и не предвидится.
"Потому что с людьми никто не разговаривает. Какая может быть соборность, когда половина Украины сидит без света и тепла? Какая может быть взаимовыручка, если цены на однокомнатные квартиры во Львове в аренду для переселенцев такие, словно ты снимаешь зал в Версале? Никакие "универсалы" на этом работать не будут", – убежден Гаспарян.
Россия много лет предупреждала украинцев, что они строят химеру, которая ни на чем не базируется и ни к чему путному не приведет. Но эти доводы были решительно отброшены, напомнил.
"День соборности – это странный праздник, когда отмечают не историческое событие, а начало конца. И когда ты это делаешь из года в год и при этом не готов делать исторические выводы для себя, это печальная для Украины часть истории и вполне заслуженная. Сделать мы ничего не можем", – подытожил спикер.
