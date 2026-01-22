https://crimea.ria.ru/20260122/vy-prazdnuete-khimeru-ekspert-o-dne-sobornosti-ukrainy-1152595181.html

"Вы празднуете химеру": эксперт о Дне соборности Украины

"Вы празднуете химеру": эксперт о Дне соборности Украины - РИА Новости Крым, 22.01.2026

"Вы празднуете химеру": эксперт о Дне соборности Украины

День соборности Украины является праздником-химерой, поскольку в стране, где людей разделяют по языковому, национальному и религиозному признакам ни о каком... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T10:35

2026-01-22T10:35

2026-01-22T10:47

мнения

армен гаспарян

украина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:7:1043:594_1920x0_80_0_0_dcf555df5cfe418279f9ec8e8ba2cf34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. День соборности Украины является праздником-химерой, поскольку в стране, где людей разделяют по языковому, национальному и религиозному признакам ни о каком единстве и соборности и речи идти не может. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал историк, ведущий радио Sputnik, первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.22 января на Украине традиционно отмечается День соборности – праздник, учрежденный в честь подписания 22 января 1919 года Акта воссоединения (по-украински "злуки") Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). С 1999 года эту дату стали отмечать на государственном уровне как символ единства страны. Подписание акта об объединении было сугубо символическим событием, не имевшим реального значения, поскольку уже к концу 1919 года данное формальное конфедеративное объединение перестало сущестсовать.Как отметил эксперт, сложности и противоречия, которые существовали в момент подписания этого акта, никуда не делись и по сей день."Как была Украина абсолютно лоскутным одеялом, со своими ценностями, интересами, религией и традициями, так и осталась. Сгладить все эти противоречия за сто лет не удалось. Более этого, этого не удается еще и в силу того обстоятельства, что никто никогда не ставил такой задачи", – подчеркнул историк.По словам Гаспаряна, экспертному сообществу Украины следовало бы провести осмысленную работу и прийти к мнению, что нужно как минимум осуществить идеологическую пересборку. Но никто ни то, что не ставил вопрос так принципиально, а даже не задумывался о возможности подобного общественного дискурса, констатировал аналитик.Кроме того, отметил эксперт, для того чтобы отмечать День соборности всенародно, у украинцев должно быть понимание этого праздника, но его нет и не предвидится.Россия много лет предупреждала украинцев, что они строят химеру, которая ни на чем не базируется и ни к чему путному не приведет. Но эти доводы были решительно отброшены, напомнил."День соборности – это странный праздник, когда отмечают не историческое событие, а начало конца. И когда ты это делаешь из года в год и при этом не готов делать исторические выводы для себя, это печальная для Украины часть истории и вполне заслуженная. Сделать мы ничего не можем", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, армен гаспарян, украина, общество