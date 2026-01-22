https://crimea.ria.ru/20260122/vs-rf-dolzhny-osnaschatsya-otechestvennoy-umnoy-tekhnikoy--putin-1152618497.html
ВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – Путин
ВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – Путин - РИА Новости Крым, 22.01.2026
ВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – Путин
Армия России должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Армия России должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам отечественной электронной промышленности.Это, по его словам, в полной мере относится и к гражданской сфере. По оценке российского лидера для этого в стране есть большой задел, формируются сильные научные школы по целому ряду направлений и соответствующая инфраструктура тестирования и выпуска продукции электроники.Путин поручил усиливать позиции, где у РФ уже есть преимущества, тесно интегрировать работу ученых с реальным сектором производства, кардинально повышать эффективность управления развитием отечественной электроники, а также сформировать соответствующую межведомственную комиссию."Здесь, безусловно, важно не просто сформировать и сформулировать такую структуру, а за счет ее возможности реально обеспечить сверхоперативное рассмотрение всех вопросов и принятие решений в этой сфере. Я попрошу Администрацию Президента, и Правительство определить детали работы такой комиссии. Считаю необходимым, чтобы ее возглавили первый заместитель председателя правительства РФ Мантуров Денис Валентинович и помощник президента России Андрей Александрович Фурсенко", - сказал президент.Темп технологического обновления Вооруженных сил России необходимо нарастить, заявлял Путин ранее на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Армия России должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам отечественной электронной промышленности.
"Что касается сферы безопасности и обороны, все современные и тем более перспективные виды вооружений становятся все более требовательными к эффективности электронной компонентной базы. Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений", - сказал президент.
Это, по его словам, в полной мере относится и к гражданской сфере. По оценке российского лидера для этого в стране есть большой задел, формируются сильные научные школы по целому ряду направлений и соответствующая инфраструктура тестирования и выпуска продукции электроники.
"В конце прошлого года открыт центр фотоники. На этой площадке будут выпускаться интегральные схемы, которые способны существенно повысить скорость передачи данных. Между тем, необходимо наращивать усилия по созданию отечественной технологической платформы в сфере микроэлектроники", - считает российский лидер.
Путин поручил усиливать позиции, где у РФ уже есть преимущества, тесно интегрировать работу ученых с реальным сектором производства, кардинально повышать эффективность управления развитием отечественной электроники, а также сформировать соответствующую межведомственную комиссию.
"Здесь, безусловно, важно не просто сформировать и сформулировать такую структуру, а за счет ее возможности реально обеспечить сверхоперативное рассмотрение всех вопросов и принятие решений в этой сфере. Я попрошу Администрацию Президента, и Правительство определить детали работы такой комиссии. Считаю необходимым, чтобы ее возглавили первый заместитель председателя правительства РФ Мантуров Денис Валентинович и помощник президента России Андрей Александрович Фурсенко", - сказал президент.
Темп технологического обновления Вооруженных сил России необходимо нарастить
, заявлял Путин ранее на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума.
