ВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Армия России должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам отечественной электронной промышленности.Это, по его словам, в полной мере относится и к гражданской сфере. По оценке российского лидера для этого в стране есть большой задел, формируются сильные научные школы по целому ряду направлений и соответствующая инфраструктура тестирования и выпуска продукции электроники.Путин поручил усиливать позиции, где у РФ уже есть преимущества, тесно интегрировать работу ученых с реальным сектором производства, кардинально повышать эффективность управления развитием отечественной электроники, а также сформировать соответствующую межведомственную комиссию."Здесь, безусловно, важно не просто сформировать и сформулировать такую структуру, а за счет ее возможности реально обеспечить сверхоперативное рассмотрение всех вопросов и принятие решений в этой сфере. Я попрошу Администрацию Президента, и Правительство определить детали работы такой комиссии. Считаю необходимым, чтобы ее возглавили первый заместитель председателя правительства РФ Мантуров Денис Валентинович и помощник президента России Андрей Александрович Фурсенко", - сказал президент.Темп технологического обновления Вооруженных сил России необходимо нарастить, заявлял Путин ранее на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современногоПутин оценил степень загрузки предприятий ОПК КрымаПутин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику

