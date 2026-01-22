Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе планируют создать улавливающие парковки - РИА Новости Крым, 22.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260122/v-simferopole-planiruyut-sozdat-ulavlivayuschie-parkovki-1152581413.html
В Симферополе планируют создать улавливающие парковки
В Симферополе планируют создать улавливающие парковки - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Симферополе планируют создать улавливающие парковки
В Симферополе планируют организовать улавливающие парковки при въезде в город, чтобы разгрузить транспортные потоки внутри крымской столицы. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе планируют организовать улавливающие парковки при въезде в город, чтобы разгрузить транспортные потоки внутри крымской столицы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.Пилотный проект будет реализован в Симферополе, а в дальнейшем такую практику планируют распространить и на другие города республики, добавил министр. По его словам, сейчас специалисты определяют локации для обустройства улавливающих парковок. При этом параллельно с появлением таких площадок в крымской столице могут ужесточить штрафы за неправильную парковку, не исключил Козловский.О планах по устройству улавливающих парковок в Симферополе местные власти сообщали еще в 2023 году. Тогда рассматривались разные варианты их расположения на всех въездах в город: со стороны Севастополя, Ялты, Феодосии, Евпатории.
В Симферополе планируют создать улавливающие парковки

В Симферополе планируют создать улавливающие парковки на въездах в город – минтранс

07:55 22.01.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Знак парковки
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе планируют организовать улавливающие парковки при въезде в город, чтобы разгрузить транспортные потоки внутри крымской столицы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.

"Буквально сегодня прошло рабочее совещание, которое было посвящено возможному размещению перехватывающих парковок. То есть, при подъезде к Симферополю будут выбраны локации, где у нас житель, который едет на работу в столицу, сможет оставить автомобиль, пересесть на общественный транспорт и по выделенной полосе продолжить путь на работу без пробок", – анонсировал Козловский.

Пилотный проект будет реализован в Симферополе, а в дальнейшем такую практику планируют распространить и на другие города республики, добавил министр. По его словам, сейчас специалисты определяют локации для обустройства улавливающих парковок.
При этом параллельно с появлением таких площадок в крымской столице могут ужесточить штрафы за неправильную парковку, не исключил Козловский.
О планах по устройству улавливающих парковок в Симферополе местные власти сообщали еще в 2023 году. Тогда рассматривались разные варианты их расположения на всех въездах в город: со стороны Севастополя, Ялты, Феодосии, Евпатории.
