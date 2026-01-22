https://crimea.ria.ru/20260122/v-simferopole-planiruyut-sozdat-ulavlivayuschie-parkovki-1152581413.html
В Симферополе планируют создать улавливающие парковки
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе планируют организовать улавливающие парковки при въезде в город, чтобы разгрузить транспортные потоки внутри крымской столицы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.Пилотный проект будет реализован в Симферополе, а в дальнейшем такую практику планируют распространить и на другие города республики, добавил министр. По его словам, сейчас специалисты определяют локации для обустройства улавливающих парковок. При этом параллельно с появлением таких площадок в крымской столице могут ужесточить штрафы за неправильную парковку, не исключил Козловский.О планах по устройству улавливающих парковок в Симферополе местные власти сообщали еще в 2023 году. Тогда рассматривались разные варианты их расположения на всех въездах в город: со стороны Севастополя, Ялты, Феодосии, Евпатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится новая платная парковкаЛжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в ЯлтеАвтобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя
