Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе из-за тумана объявили экстренное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/v-simferopole-iz-za-tumana-obyavili-ekstrennoe-shtormovoe-preduprezhdenie--1152593672.html
В Симферополе из-за тумана объявили экстренное штормовое предупреждение
В Симферополе из-за тумана объявили экстренное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Симферополе из-за тумана объявили экстренное штормовое предупреждение
В Симферополе из-за тумана объявили экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T09:33
2026-01-22T09:33
крым
новости крыма
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
крымская погода
погода в крыму
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1a/1122517665_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2d2216252dc8dc722a69ebcd1976bf2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за тумана объявили экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели рекомендуют пешеходам быть аккуратными на улицах, надевать одежду со светоотражающими элементами. Водителей просят быть предельно осторожными на автодорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260122/v-krymu-v-chetverg-rezko-potepleet-ot--10-do-7-1152576151.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1a/1122517665_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0eb25b7834cd7ec5028d2fef8ef0b01f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, крымская погода, погода в крыму, симферополь
В Симферополе из-за тумана объявили экстренное штормовое предупреждение

МЧС: в Симферополе 22 января ожидается туман с видимостью 200-500 метров

09:33 22.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за тумана объявили экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 7:30 минут и в первой половине дня 22 января в Симферополе ожидается туман при видимости 200-500 метров", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели рекомендуют пешеходам быть аккуратными на улицах, надевать одежду со светоотражающими элементами. Водителей просят быть предельно осторожными на автодорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Урочище Кизил-Коба - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
00:01
В Крыму в четверг резко потеплеет от -10 до +7
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаШтормовое предупреждениеГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымская погодаПогода в КрымуСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:46"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"
12:31Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма
12:22Три села обесточены в Сакском районе
12:07В аварии под Алуштой мужчину зажало в салоне автомобиля
12:01Кремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФ
11:55На дорогах Крыма сильный туман
11:47В Дагестане поезд столкнулся с машиной
11:42Трамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнение
11:32Артистов балета Нацоперы Украины уволят за исполнение "Лебединого озера"
11:11ВТБ: рынок сбережений в России в 2025 году вырос на 16%
10:57"Осталось решить один вопрос": Уиткофф об урегулировании на Украине
10:51Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве
10:46Стали известны подробности нападения подростка на сотрудницу лицея
10:42Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуации
10:35"Вы празднуете химеру": эксперт о Дне соборности Украины
10:18В Нижнекамске подросток ранил ножом сотрудницу лицея
10:15В Севастополе появится 700 рабочих мест благодаря новым инвестсоглашениям
10:10Агента спецслужб Молдовы задержали в Москве
10:04В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В
09:55Муфтияты Крыма и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве
Лента новостейМолния