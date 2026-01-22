https://crimea.ria.ru/20260122/v-simferopole-iz-za-tumana-obyavili-ekstrennoe-shtormovoe-preduprezhdenie--1152593672.html
В Симферополе из-за тумана объявили экстренное штормовое предупреждение
2026-01-22T09:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за тумана объявили экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели рекомендуют пешеходам быть аккуратными на улицах, надевать одежду со светоотражающими элементами. Водителей просят быть предельно осторожными на автодорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
