В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе в среду днем остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
2026-01-22T15:36
2026-01-22T15:36
севастополь
новости севастополя
транспорт
морской транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду днем остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в департаменте.Причины остановки морского транспорта не уточняются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

15:36 22.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду днем остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в департаменте.
Причины остановки морского транспорта не уточняются.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
