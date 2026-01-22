https://crimea.ria.ru/20260122/v-sevastopole-uprostili-oformlenie-posobiy-semyam-s-detmi-1152618875.html

В Севастополе упростили оформление пособий семьям с детьми

В Севастополе упростили оформление пособий семьям с детьми - РИА Новости Крым, 22.01.2026

В Севастополе упростили оформление пособий семьям с детьми

В Севастополе на заседании правительства в четверг упростили процедуру оформления пособий для семей с детьми. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. 22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на заседании правительства в четверг упростили процедуру оформления пособий для семей с детьми. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Нововведение будет полезным всем, кто оформляет единовременную выплату в 300 000 рублей при рождении третьего и последующих детей, региональный маткапитал, выплаты будущим мамам, которые учатся на дневной форме обучения, а также пособие на ребенка или государственную соцпомощь, перечислил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе 938 семей получили региональный материнский капитал с начала года, размер выплаты составляет более 140 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотекуБолее 80 тысяч детей получили выплаты в СевастополеВ Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии

