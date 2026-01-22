Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе упростили оформление пособий семьям с детьми - РИА Новости Крым, 22.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260122/v-sevastopole-uprostili-oformlenie-posobiy-semyam-s-detmi-1152618875.html
В Севастополе упростили оформление пособий семьям с детьми
В Севастополе упростили оформление пособий семьям с детьми - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Севастополе упростили оформление пособий семьям с детьми
В Севастополе на заседании правительства в четверг упростили процедуру оформления пособий для семей с детьми. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144184545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1744671ecc95e980613c890020a230d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на заседании правительства в четверг упростили процедуру оформления пособий для семей с детьми. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Нововведение будет полезным всем, кто оформляет единовременную выплату в 300 000 рублей при рождении третьего и последующих детей, региональный маткапитал, выплаты будущим мамам, которые учатся на дневной форме обучения, а также пособие на ребенка или государственную соцпомощь, перечислил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе 938 семей получили региональный материнский капитал с начала года, размер выплаты составляет более 140 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотекуБолее 80 тысяч детей получили выплаты в СевастополеВ Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии
севастополь, михаил развожаев, правительство севастополя, пособия и выплаты, соцзащита, выплаты и компенсации, соцвыплаты, новости севастополя, семья, общество
В Севастополе упростили оформление пособий семьям с детьми

В Севастополе упростили процедуру оформления пособий семьям с детьми

21:30 22.01.2026
 
Весна в Севастополе
Весна в Севастополе
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на заседании правительства в четверг упростили процедуру оформления пособий для семей с детьми. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Раньше для получения денег заявителю приходилось заказывать в банке справку с реквизитами счета и приносить ее в отделение соцзащиты. Теперь достаточно указать реквизиты счета прямо в заявлении. Это сделает процедуру получения поддержки быстрее и удобнее", - отметил он.

Нововведение будет полезным всем, кто оформляет единовременную выплату в 300 000 рублей при рождении третьего и последующих детей, региональный маткапитал, выплаты будущим мамам, которые учатся на дневной форме обучения, а также пособие на ребенка или государственную соцпомощь, перечислил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 938 семей получили региональный материнский капитал с начала года, размер выплаты составляет более 140 тысяч рублей.
