В Севастополе создадут точную кадастровую карту еще для 22 кварталов

В Севастополе создадут точную кадастровую карту еще для 22 кварталов - РИА Новости Крым, 22.01.2026

В Севастополе создадут точную кадастровую карту еще для 22 кварталов

В Севастополе в текущем году продолжат масштабные работы по созданию юридически точной кадастровой карты города. Об этом в четверг сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T19:19

2026-01-22T19:19

2026-01-22T19:19

севастополь

михаил развожаев

правительство севастополя

кадастр

городская среда

новости севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в текущем году продолжат масштабные работы по созданию юридически точной кадастровой карты города. Об этом в четверг сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Это необходимо, чтобы создать точную, актуальную и юридически чистую кадастровую карту города, что, по словам, губернатора, станет основой для защиты прав собственников, строительства, продажи или наследования земли без рисков и судебных разбирательств.По данным Развожаева, в 2025 году специалистам удалось пересмотреть 55 кадастровых кварталов. В наступившем году работы будут идти в 22 кадастровых кварталах в отношении почти 13,5 тысяч объектов недвижимости в Орлином, Передовом, Резервном, Подгорном, а также в садовых товариществах "Родник", "Горняк", "Перископ", и "Надежда". Также в этом году пересмотрят кадастровую стоимость земельных участков, в следующем – объектов капитального строительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и РоскадастрС 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людейЧто позволяет экономить на кадастровых работах – ответ минимущества Крыма

