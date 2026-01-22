https://crimea.ria.ru/20260122/v-sevastopole-sozdadut-tochnuyu-kadastrovuyu-kartu-esche-dlya-22-kvartalov-1152617225.html
В Севастополе создадут точную кадастровую карту еще для 22 кварталов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в текущем году продолжат масштабные работы по созданию юридически точной кадастровой карты города. Об этом в четверг сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Это необходимо, чтобы создать точную, актуальную и юридически чистую кадастровую карту города, что, по словам, губернатора, станет основой для защиты прав собственников, строительства, продажи или наследования земли без рисков и судебных разбирательств.По данным Развожаева, в 2025 году специалистам удалось пересмотреть 55 кадастровых кварталов. В наступившем году работы будут идти в 22 кадастровых кварталах в отношении почти 13,5 тысяч объектов недвижимости в Орлином, Передовом, Резервном, Подгорном, а также в садовых товариществах "Родник", "Горняк", "Перископ", и "Надежда". Также в этом году пересмотрят кадастровую стоимость земельных участков, в следующем – объектов капитального строительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и РоскадастрС 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людейЧто позволяет экономить на кадастровых работах – ответ минимущества Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в текущем году продолжат масштабные работы по созданию юридически точной кадастровой карты города. Об этом в четверг сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Департамент имущественно-земельных отношений проведет комплексные кадастровые работы в 22 кадастровых кварталах Севастополя. Постановление приняли сегодня на заседании городского правительства", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Это необходимо, чтобы создать точную, актуальную и юридически чистую кадастровую карту города, что, по словам, губернатора, станет основой для защиты прав собственников, строительства, продажи или наследования земли без рисков и судебных разбирательств.
"В ходе работ специалисты проводят геодезическую съемку, сверяют данные и вносят актуальные сведения в ЕГРН. Для владельцев это удобно еще и тем, что им не придется платить кадастровым инженерам, чтобы уточнить границы участка, если это по каким-то причинам еще не сделано", – пояснил он.
По данным Развожаева, в 2025 году специалистам удалось пересмотреть 55 кадастровых кварталов. В наступившем году работы будут идти в 22 кадастровых кварталах в отношении почти 13,5 тысяч объектов недвижимости в Орлином, Передовом, Резервном, Подгорном, а также в садовых товариществах "Родник", "Горняк", "Перископ", и "Надежда".
Также в этом году пересмотрят кадастровую стоимость земельных участков, в следующем – объектов капитального строительства.
