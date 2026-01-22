Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе создадут точную кадастровую карту еще для 22 кварталов - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Севастополе создадут точную кадастровую карту еще для 22 кварталов
В Севастополе создадут точную кадастровую карту еще для 22 кварталов - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Севастополе создадут точную кадастровую карту еще для 22 кварталов
В Севастополе в текущем году продолжат масштабные работы по созданию юридически точной кадастровой карты города. Об этом в четверг сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T19:19
2026-01-22T19:19
севастополь
михаил развожаев
правительство севастополя
кадастр
городская среда
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/05/1118905326_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b3852725ac425c5c0b859a76a42018b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в текущем году продолжат масштабные работы по созданию юридически точной кадастровой карты города. Об этом в четверг сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
севастополь
В Севастополе создадут точную кадастровую карту еще для 22 кварталов

В Севастополе в этом году комплексные кадастровые работы проведут еще в 22 кварталах

19:19 22.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в текущем году продолжат масштабные работы по созданию юридически точной кадастровой карты города. Об этом в четверг сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Департамент имущественно-земельных отношений проведет комплексные кадастровые работы в 22 кадастровых кварталах Севастополя. Постановление приняли сегодня на заседании городского правительства", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Это необходимо, чтобы создать точную, актуальную и юридически чистую кадастровую карту города, что, по словам, губернатора, станет основой для защиты прав собственников, строительства, продажи или наследования земли без рисков и судебных разбирательств.
"В ходе работ специалисты проводят геодезическую съемку, сверяют данные и вносят актуальные сведения в ЕГРН. Для владельцев это удобно еще и тем, что им не придется платить кадастровым инженерам, чтобы уточнить границы участка, если это по каким-то причинам еще не сделано", – пояснил он.
По данным Развожаева, в 2025 году специалистам удалось пересмотреть 55 кадастровых кварталов. В наступившем году работы будут идти в 22 кадастровых кварталах в отношении почти 13,5 тысяч объектов недвижимости в Орлином, Передовом, Резервном, Подгорном, а также в садовых товариществах "Родник", "Горняк", "Перископ", и "Надежда".
Также в этом году пересмотрят кадастровую стоимость земельных участков, в следующем – объектов капитального строительства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр
С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей
Что позволяет экономить на кадастровых работах – ответ минимущества Крыма
 
