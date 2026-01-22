https://crimea.ria.ru/20260122/v-sevastopole-poyavitsya-700-rabochikh-mest-blagodarya-novym-investsoglasheniyam-1152593800.html

В Севастополе появится 700 рабочих мест благодаря новым инвестсоглашениям

В Севастополе появится 700 рабочих мест благодаря новым инвестсоглашениям - РИА Новости Крым, 22.01.2026

В Севастополе появится 700 рабочих мест благодаря новым инвестсоглашениям

В Севастополе 40 предприятий получили статус резидента свободной экономической зоны (СЭЗ). Это предусматривает создание 719 рабочих мест, сообщили в... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T10:15

2026-01-22T10:15

2026-01-22T10:15

свободная экономическая зона (сэз)

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

правительство севастополя

экономика крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151586781_55:0:1227:659_1920x0_80_0_0_1ea5ab933ad68403d166f9fc6ae6d9f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 40 предприятий получили статус резидента свободной экономической зоны (СЭЗ). Это предусматривает создание 719 рабочих мест, сообщили в правительстве города-героя.Организации заключили 47 инвестиционных соглашений на общую сумму более 4 миллиардов рублей. Это предусматривает создание 719 рабочих мест, отметили специалисты.Для участников СЭЗ действуют особые условия: льготное налогообложение и свободная таможенная зона. Эти меры помогают привлекать новые инвестиции и улучшать деловой климат города, напомнили в правительстве Севастополя.Ранее председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова заявила, что самыми привлекательными для инвесторов являются четыре отрасли в Крыму: строительство, туризм, промышленность и сельское хозяйство. При этом интерес к ведению бизнеса в республике растет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиямКрупный российский бизнес динамично заходит в КрымУчастники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублей

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свободная экономическая зона (сэз), севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, правительство севастополя, экономика крыма