В Севастополе появится 700 рабочих мест благодаря новым инвестсоглашениям
2026-01-22T10:15
2026-01-22T10:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 40 предприятий получили статус резидента свободной экономической зоны (СЭЗ). Это предусматривает создание 719 рабочих мест, сообщили в правительстве города-героя.Организации заключили 47 инвестиционных соглашений на общую сумму более 4 миллиардов рублей. Это предусматривает создание 719 рабочих мест, отметили специалисты.Для участников СЭЗ действуют особые условия: льготное налогообложение и свободная таможенная зона. Эти меры помогают привлекать новые инвестиции и улучшать деловой климат города, напомнили в правительстве Севастополя.Ранее председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова заявила, что самыми привлекательными для инвесторов являются четыре отрасли в Крыму: строительство, туризм, промышленность и сельское хозяйство. При этом интерес к ведению бизнеса в республике растет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиямКрупный российский бизнес динамично заходит в КрымУчастники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублей
Новости
свободная экономическая зона (сэз), севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, правительство севастополя, экономика крыма
В Севастополе появится 700 рабочих мест благодаря новым инвестсоглашениям

40 предприятий стали резидентами СЭЗ в Севастополе за 2025 год – правительство

10:15 22.01.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь. Города Крыма
Севастополь. Города Крыма
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 40 предприятий получили статус резидента свободной экономической зоны (СЭЗ). Это предусматривает создание 719 рабочих мест, сообщили в правительстве города-героя.
"В 2025 году статус резидента СЭЗ в Севастополе получили 40 новых предприятий", – сказано в сообщении.
Организации заключили 47 инвестиционных соглашений на общую сумму более 4 миллиардов рублей. Это предусматривает создание 719 рабочих мест, отметили специалисты.
"Фактические вложения резидентов за десять лет уже превысили 24 миллиарда рублей, а налоговые поступления от них продолжают расти – в 2025 году сумма сборов увеличилась на 5%", – добавили в сообщении.
Для участников СЭЗ действуют особые условия: льготное налогообложение и свободная таможенная зона. Эти меры помогают привлекать новые инвестиции и улучшать деловой климат города, напомнили в правительстве Севастополя.
Ранее председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова заявила, что самыми привлекательными для инвесторов являются четыре отрасли в Крыму: строительство, туризм, промышленность и сельское хозяйство. При этом интерес к ведению бизнеса в республике растет.
Свободная экономическая зона (СЭЗ)СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаПравительство СевастополяЭкономика Крыма
 
