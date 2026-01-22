https://crimea.ria.ru/20260122/v-sevastopole-budet-gromko---rabotaet-flot-1152616230.html
В Севастополе будет громко - работает флот
В Севастополе до позднего вечера четверга будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера четверга будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что в рамках учений запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные громкие звуки.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Феодосии – власти просят сохранять спокойствиеВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
