В Севастополе будет громко - работает флот - РИА Новости Крым, 22.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260122/v-sevastopole-budet-gromko---rabotaet-flot-1152616230.html
В Севастополе будет громко - работает флот
В Севастополе будет громко - работает флот - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Севастополе будет громко - работает флот
В Севастополе до позднего вечера четверга будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера четверга будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что в рамках учений запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные громкие звуки.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Новости
В Севастополе будет громко - работает флот

В Севастополе военные учатся отражать диверсионные атаки – Развожаев

17:58 22.01.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФУчения сил Балтийского и Северного флотов
Учения сил Балтийского и Северного флотов
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера четверга будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Песочной бухт, мыса Херсонес, Ласпи каждые 40-50 минут флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в рамках учений запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные громкие звуки.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
