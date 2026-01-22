https://crimea.ria.ru/20260122/v-rossii-sozdali-pervyy-v-mire-preparat-dlya-terapii-gepatita-v-1152594123.html
В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российские ученые создали первый в мире препарат для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR/Cas9. Об этом со ссылкой на Сеченовский университет пишет РИА Новости.Работа по созданию уникального препарата против инфекции, от которой на сегодняшний день невозможно полностью избавиться, велась в России с 2014 года и завершилась успешно – эффективность подтвердили пилотные доклинические исследования, сказали в учреждении.По словам ученого, в одну наночастицу помещается от 200 до 250 копий противовирусных комплексов, и этого достаточно, чтобы удалить все копии вирусного генома в инфицированной клетке человека.При этом препарат очень короткоживущий: в печени от него не остается никаких следов по истечению суток, отметил он.Уникальные по своей сути CRISPR/Cas-комплексы, по словам эксперта, можно также перенастраивать и на другие задачи и, например, редактировать гены, эпигеном или изменять последовательность нуклеотидов ДНК или РНК.По словам Костюшева, первые пациенты смогут получить инновационный препарат "в ближайшие годы".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90% Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российские ученые создали первый в мире препарат для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR/Cas9. Об этом со ссылкой на Сеченовский университет пишет РИА Новости.
Работа по созданию уникального препарата против инфекции, от которой на сегодняшний день невозможно полностью избавиться, велась в России с 2014 года и завершилась успешно – эффективность подтвердили пилотные доклинические исследования, сказали в учреждении.
"Мы разработали новую невирусную систему доставки (в клетки организма - ред.) на основе биодеградируемых наночастиц. Мы впервые научились упаковывать CRISPR/Cas-комплексы с эффективностью порядка 80%", – отметил руководитель лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Дмитрий Костюшев.
По словам ученого, в одну наночастицу помещается от 200 до 250 копий противовирусных комплексов, и этого достаточно, чтобы удалить все копии вирусного генома в инфицированной клетке человека.
"И наши исследования показывают, что наночастицы действительно проникают в 90–95% инфицированных клеток", – добавил ученый.
При этом препарат очень короткоживущий: в печени от него не остается никаких следов по истечению суток, отметил он.
Уникальные по своей сути CRISPR/Cas-комплексы, по словам эксперта, можно также перенастраивать и на другие задачи и, например, редактировать гены, эпигеном или изменять последовательность нуклеотидов ДНК или РНК.
"Любой "груз" – противоопухолевые молекулы, системы генетического редактирования – можно доставить в целевой орган. Это может быть исправление мутаций, уничтожение опухоли, подавление инфекций – спектр огромный, все зависит от конкретной задачи", – резюмировал ученый.
По словам Костюшева, первые пациенты смогут получить инновационный препарат "в ближайшие годы".
