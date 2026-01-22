Рейтинг@Mail.ru
В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/v-rossii-sozdali-pervyy-v-mire-preparat-dlya-terapii-gepatita-v-1152594123.html
В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В
В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В
Российские ученые создали первый в мире препарат для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR/Cas9. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T10:04
2026-01-22T10:04
наука и технологии
новости
вакцина
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132526276_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_be6d4b7b61043023f0c000be3c9a2a79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российские ученые создали первый в мире препарат для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR/Cas9. Об этом со ссылкой на Сеченовский университет пишет РИА Новости.Работа по созданию уникального препарата против инфекции, от которой на сегодняшний день невозможно полностью избавиться, велась в России с 2014 года и завершилась успешно – эффективность подтвердили пилотные доклинические исследования, сказали в учреждении.По словам ученого, в одну наночастицу помещается от 200 до 250 копий противовирусных комплексов, и этого достаточно, чтобы удалить все копии вирусного генома в инфицированной клетке человека.При этом препарат очень короткоживущий: в печени от него не остается никаких следов по истечению суток, отметил он.Уникальные по своей сути CRISPR/Cas-комплексы, по словам эксперта, можно также перенастраивать и на другие задачи и, например, редактировать гены, эпигеном или изменять последовательность нуклеотидов ДНК или РНК.По словам Костюшева, первые пациенты смогут получить инновационный препарат "в ближайшие годы".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90% Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132526276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e63b72e26dc13e8815fbd4e2f3011ffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наука и технологии, новости, вакцина, здоровье
В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В

Российские ученые создали первый в мире препарат для терапии гепатита В

10:04 22.01.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПробирки в лаборатории клинической иммунологии и генетики Института диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
Пробирки в лаборатории клинической иммунологии и генетики Института диабета ФГБУ НМИЦ эндокринологии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российские ученые создали первый в мире препарат для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR/Cas9. Об этом со ссылкой на Сеченовский университет пишет РИА Новости.
Работа по созданию уникального препарата против инфекции, от которой на сегодняшний день невозможно полностью избавиться, велась в России с 2014 года и завершилась успешно – эффективность подтвердили пилотные доклинические исследования, сказали в учреждении.

"Мы разработали новую невирусную систему доставки (в клетки организма - ред.) на основе биодеградируемых наночастиц. Мы впервые научились упаковывать CRISPR/Cas-комплексы с эффективностью порядка 80%", – отметил руководитель лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Дмитрий Костюшев.

По словам ученого, в одну наночастицу помещается от 200 до 250 копий противовирусных комплексов, и этого достаточно, чтобы удалить все копии вирусного генома в инфицированной клетке человека.
"И наши исследования показывают, что наночастицы действительно проникают в 90–95% инфицированных клеток", – добавил ученый.
При этом препарат очень короткоживущий: в печени от него не остается никаких следов по истечению суток, отметил он.
Уникальные по своей сути CRISPR/Cas-комплексы, по словам эксперта, можно также перенастраивать и на другие задачи и, например, редактировать гены, эпигеном или изменять последовательность нуклеотидов ДНК или РНК.
"Любой "груз" – противоопухолевые молекулы, системы генетического редактирования – можно доставить в целевой орган. Это может быть исправление мутаций, уничтожение опухоли, подавление инфекций – спектр огромный, все зависит от конкретной задачи", – резюмировал ученый.
По словам Костюшева, первые пациенты смогут получить инновационный препарат "в ближайшие годы".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%
Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
 
Наука и технологииНовостиВакцинаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:46"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"
12:31Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма
12:22Три села обесточены в Сакском районе
12:07В аварии под Алуштой мужчину зажало в салоне автомобиля
12:01Кремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФ
11:55На дорогах Крыма сильный туман
11:47В Дагестане поезд столкнулся с машиной
11:42Трамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнение
11:32Артистов балета Нацоперы Украины уволят за исполнение "Лебединого озера"
11:11ВТБ: рынок сбережений в России в 2025 году вырос на 16%
10:57"Осталось решить один вопрос": Уиткофф об урегулировании на Украине
10:51Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве
10:46Стали известны подробности нападения подростка на сотрудницу лицея
10:42Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуации
10:35"Вы празднуете химеру": эксперт о Дне соборности Украины
10:18В Нижнекамске подросток ранил ножом сотрудницу лицея
10:15В Севастополе появится 700 рабочих мест благодаря новым инвестсоглашениям
10:10Агента спецслужб Молдовы задержали в Москве
10:04В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В
09:55Муфтияты Крыма и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве
Лента новостейМолния