Рейтинг@Mail.ru
В России сервисы мониторинга глюкозы включат в "белые списки" - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/v-rossii-servisy-monitoringa-glyukozy-vklyuchat-v-belye-spiski-1152593506.html
В России сервисы мониторинга глюкозы включат в "белые списки"
В России сервисы мониторинга глюкозы включат в "белые списки" - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В России сервисы мониторинга глюкозы включат в "белые списки"
В начале этого года интернет-сервисы по отслеживанию глюкозы в крови включат в "белые списки". Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T09:40
2026-01-22T09:40
россия
здравоохранение в россии
сахарный диабет
новости
михаил мурашко
минздрав рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/94/1117619443_0:92:3010:1785_1920x0_80_0_0_2a77a34b3c72f0c55534f3d2c61d6524.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В начале этого года интернет-сервисы по отслеживанию глюкозы в крови включат в "белые списки". Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.Процесс производства аппаратов для мониторинга глюкозы в этой сфере уже реализован, добавил министр. Все зарегистрированные системы хранят данные на серверах, расположенных на территории РФ.Ранее Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернетаВ России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/94/1117619443_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_31c3fc2123cc5b8143a66735d378a5ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здравоохранение в россии, сахарный диабет, новости, михаил мурашко, минздрав рф
В России сервисы мониторинга глюкозы включат в "белые списки"

Мурашко: сервисы мониторинга глюкозы включат в "белые списки"

09:40 22.01.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлюкометр для диагностики сахарного диабета.
Глюкометр для диагностики сахарного диабета. - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В начале этого года интернет-сервисы по отслеживанию глюкозы в крови включат в "белые списки". Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"В ходе "прямой линии" прозвучал вопрос по включению интернет-сервисов мониторинга глюкозы в "белые списки", а именно передача данных с этих приборов в случае ограничения по мобильному интернету. Минцифры России проработал этот вопрос. По их данным, он будет реализован в I квартале 2026 года", — сказал он.
Процесс производства аппаратов для мониторинга глюкозы в этой сфере уже реализован, добавил министр. Все зарегистрированные системы хранят данные на серверах, расположенных на территории РФ.
Ранее Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
В России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон
"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
 
РоссияЗдравоохранение в РоссииСахарный диабетНовостиМихаил МурашкоМинздрав РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:46"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"
12:31Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма
12:22Три села обесточены в Сакском районе
12:07В аварии под Алуштой мужчину зажало в салоне автомобиля
12:01Кремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФ
11:55На дорогах Крыма сильный туман
11:47В Дагестане поезд столкнулся с машиной
11:42Трамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнение
11:32Артистов балета Нацоперы Украины уволят за исполнение "Лебединого озера"
11:11ВТБ: рынок сбережений в России в 2025 году вырос на 16%
10:57"Осталось решить один вопрос": Уиткофф об урегулировании на Украине
10:51Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве
10:46Стали известны подробности нападения подростка на сотрудницу лицея
10:42Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуации
10:35"Вы празднуете химеру": эксперт о Дне соборности Украины
10:18В Нижнекамске подросток ранил ножом сотрудницу лицея
10:15В Севастополе появится 700 рабочих мест благодаря новым инвестсоглашениям
10:10Агента спецслужб Молдовы задержали в Москве
10:04В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В
09:55Муфтияты Крыма и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве
Лента новостейМолния