https://crimea.ria.ru/20260122/v-rossii-servisy-monitoringa-glyukozy-vklyuchat-v-belye-spiski-1152593506.html

В России сервисы мониторинга глюкозы включат в "белые списки"

В России сервисы мониторинга глюкозы включат в "белые списки" - РИА Новости Крым, 22.01.2026

В России сервисы мониторинга глюкозы включат в "белые списки"

В начале этого года интернет-сервисы по отслеживанию глюкозы в крови включат в "белые списки". Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T09:40

2026-01-22T09:40

2026-01-22T09:40

россия

здравоохранение в россии

сахарный диабет

новости

михаил мурашко

минздрав рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/94/1117619443_0:92:3010:1785_1920x0_80_0_0_2a77a34b3c72f0c55534f3d2c61d6524.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В начале этого года интернет-сервисы по отслеживанию глюкозы в крови включат в "белые списки". Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.Процесс производства аппаратов для мониторинга глюкозы в этой сфере уже реализован, добавил министр. Все зарегистрированные системы хранят данные на серверах, расположенных на территории РФ.Ранее Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернетаВ России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здравоохранение в россии, сахарный диабет, новости, михаил мурашко, минздрав рф