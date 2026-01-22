https://crimea.ria.ru/20260122/v-rossii-servisy-monitoringa-glyukozy-vklyuchat-v-belye-spiski-1152593506.html
В России сервисы мониторинга глюкозы включат в "белые списки"
В России сервисы мониторинга глюкозы включат в "белые списки" - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В России сервисы мониторинга глюкозы включат в "белые списки"
В начале этого года интернет-сервисы по отслеживанию глюкозы в крови включат в "белые списки". Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В начале этого года интернет-сервисы по отслеживанию глюкозы в крови включат в "белые списки". Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.Процесс производства аппаратов для мониторинга глюкозы в этой сфере уже реализован, добавил министр. Все зарегистрированные системы хранят данные на серверах, расположенных на территории РФ.Ранее Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернетаВ России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
