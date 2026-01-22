https://crimea.ria.ru/20260122/v-pravitelstve-sevastopolya-proizoshli-kadrovye-perestanovki-1152617775.html

В правительстве Севастополя произошли кадровые перестановки

В Севастополе на заседании правительства в четверг назначили новых руководителей департаментов и перераспределили функции между органами исполнительной власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на заседании правительства в четверг назначили новых руководителей департаментов и перераспределили функции между органами исполнительной власти и заместителями губернатора, сообщается на сайте города.Департамента цифрового развития возглавил Виктор Злобич, имеющий более 12 лет опыта работы в сфере цифровых технологий, включая руководящие должности, а также опыт работы заместителем губернатора и министром цифрового развития в субъектах Российской Федерации.Директором управления делами губернатора и правительства Севастополя назначена Галина Попова. После переименования ведомство будет называться департаментом административно-хозяйственного обеспечения исполнительных органов города. Прежний руководитель Юрий Клепче назначен руководителем акционерного общества "Севастопольстройпроект".Исполняющий обязанности замгубернатора Денис Профатилов дополнительно будет курировать деятельность департамента по имущественным и земельным отношениям. Кураторство департамента цифрового развития возложено на и. о. замгубернатора Максима Ковалева, в дополнение к уже имеющимся направлениям. И. о. заместителя губернатора Николаю Приставке дополнительно поручено курировать департамент сельского хозяйства и потребительского рынка, а также управление ветеринарии. К направлениям заместителя губернатора Игоря Михеева добавится координация деятельности департамента внутренней политики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сменился руководитель регионального отделения "Движения первых"В Крыму назначили министра транспортаВ Крыму назначили нового помощника главы республики

