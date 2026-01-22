Рейтинг@Mail.ru
В правительстве Севастополя произошли кадровые перестановки - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В правительстве Севастополя произошли кадровые перестановки
В правительстве Севастополя произошли кадровые перестановки - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В правительстве Севастополя произошли кадровые перестановки
В Севастополе на заседании правительства в четверг назначили новых руководителей департаментов и перераспределили функции между органами исполнительной власти и РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на заседании правительства в четверг назначили новых руководителей департаментов и перераспределили функции между органами исполнительной власти и заместителями губернатора, сообщается на сайте города.Департамента цифрового развития возглавил Виктор Злобич, имеющий более 12 лет опыта работы в сфере цифровых технологий, включая руководящие должности, а также опыт работы заместителем губернатора и министром цифрового развития в субъектах Российской Федерации.Директором управления делами губернатора и правительства Севастополя назначена Галина Попова. После переименования ведомство будет называться департаментом административно-хозяйственного обеспечения исполнительных органов города. Прежний руководитель Юрий Клепче назначен руководителем акционерного общества "Севастопольстройпроект".Исполняющий обязанности замгубернатора Денис Профатилов дополнительно будет курировать деятельность департамента по имущественным и земельным отношениям. Кураторство департамента цифрового развития возложено на и. о. замгубернатора Максима Ковалева, в дополнение к уже имеющимся направлениям. И. о. заместителя губернатора Николаю Приставке дополнительно поручено курировать департамент сельского хозяйства и потребительского рынка, а также управление ветеринарии. К направлениям заместителя губернатора Игоря Михеева добавится координация деятельности департамента внутренней политики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сменился руководитель регионального отделения "Движения первых"В Крыму назначили министра транспортаВ Крыму назначили нового помощника главы республики
В правительстве Севастополя произошли кадровые перестановки

В правительстве Севастополя назначены новые руководители департаментов

19:40 22.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на заседании правительства в четверг назначили новых руководителей департаментов и перераспределили функции между органами исполнительной власти и заместителями губернатора, сообщается на сайте города.
"Директором департамента по имущественным и земельным отношениям назначена Валерия Ульянкина. Она имеет высшее юридическое и управленческое образование, значительный опыт работы в сфере имущественных и земельных отношений, в том числе в системе Министерства обороны Российской Федерации", – проинформировали в пресс-службе.
Департамента цифрового развития возглавил Виктор Злобич, имеющий более 12 лет опыта работы в сфере цифровых технологий, включая руководящие должности, а также опыт работы заместителем губернатора и министром цифрового развития в субъектах Российской Федерации.
Директором управления делами губернатора и правительства Севастополя назначена Галина Попова. После переименования ведомство будет называться департаментом административно-хозяйственного обеспечения исполнительных органов города. Прежний руководитель Юрий Клепче назначен руководителем акционерного общества "Севастопольстройпроект".
Также в городе появится управление международных и межрегиональных связей, а функии управления по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений передадут департаменту природных ресурсов и экологии.
Исполняющий обязанности замгубернатора Денис Профатилов дополнительно будет курировать деятельность департамента по имущественным и земельным отношениям.
Кураторство департамента цифрового развития возложено на и. о. замгубернатора Максима Ковалева, в дополнение к уже имеющимся направлениям.
И. о. заместителя губернатора Николаю Приставке дополнительно поручено курировать департамент сельского хозяйства и потребительского рынка, а также управление ветеринарии.
К направлениям заместителя губернатора Игоря Михеева добавится координация деятельности департамента внутренней политики.
