https://crimea.ria.ru/20260122/v-nizhnekamske-podrostok-ranil-nozhom-sotrudnitsu-litseya-1152594933.html

В Нижнекамске подросток ранил ножом сотрудницу лицея

В Нижнекамске подросток ранил ножом сотрудницу лицея - РИА Новости Крым, 22.01.2026

В Нижнекамске подросток ранил ножом сотрудницу лицея

В городе Нижнекамск Республики Татарстан 13-летний подросток ранил ножом сотрудницу лицея, сообщают в региональном МВД. РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T10:18

2026-01-22T10:18

2026-01-22T10:29

татарстан

дети

происшествия

школа

новости

нижнекамск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149683888_0:32:3530:2018_1920x0_80_0_0_60e4d246bddbe112bdff17a2f021c293.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В городе Нижнекамск Республики Татарстан 13-летний подросток ранил ножом сотрудницу лицея, сообщают в региональном МВД.По данным полиции, сообщение о произошедшем поступило в четверг в 8.56 утра. Стало известно, что в одном из лицеев подросток нанес резаные раны сотруднице учреждения.Мэр Нижнекамска Радмир Беляев уточнил, что раненой оказывается вся необходимая помощь, ее жизни ничего не угрожает. Среди учеников пострадавших нет, их эвакуировали.На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего.Ранее сообщалось, что в одинцовском поселке Горки-2 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Муляж бомбы нашли на месте ЧП в школе в ОдинцовоНа Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в ПодмосковьеВ московской школе ученик 10 класса напал на учителя

татарстан

нижнекамск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татарстан, дети, происшествия, школа, новости, нижнекамск