СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В городе Нижнекамск Республики Татарстан 13-летний подросток ранил ножом сотрудницу лицея, сообщают в региональном МВД.По данным полиции, сообщение о произошедшем поступило в четверг в 8.56 утра. Стало известно, что в одном из лицеев подросток нанес резаные раны сотруднице учреждения.Мэр Нижнекамска Радмир Беляев уточнил, что раненой оказывается вся необходимая помощь, ее жизни ничего не угрожает. Среди учеников пострадавших нет, их эвакуировали.На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего.Ранее сообщалось, что в одинцовском поселке Горки-2 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.
татарстан, дети, происшествия, школа, новости, нижнекамск
В Нижнекамске подросток ранил ножом сотрудницу лицея
В Нижнекамске 13-летний подросток ранил ножом сотрудницу лицея
10:18 22.01.2026 (обновлено: 10:29 22.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В городе Нижнекамск Республики Татарстан 13-летний подросток ранил ножом сотрудницу лицея, сообщают в региональном МВД.
По данным полиции, сообщение о произошедшем поступило в четверг в 8.56 утра. Стало известно, что в одном из лицеев подросток нанес резаные раны сотруднице учреждения.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. Злоумышленник задержан сотрудниками Росгвардии, им оказался 13-летний ученик данной общеобразовательной организации", – рассказали в МВД.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев уточнил, что раненой оказывается вся необходимая помощь, ее жизни ничего не угрожает. Среди учеников пострадавших нет, их эвакуировали.
"По предварительной информации, он взорвал три петарды, напал на уборщицу и спрятался. Все причины произошедшего будут установлены компетентными органами", - сказал Беляев.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего.
Ранее сообщалось, что в одинцовском поселке Горки-2 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение
10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.
