В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году

В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году - РИА Новости Крым, 22.01.2026

В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году

В Крыму в 2026 году благодаря инвестиционной деятельности планируют заложить виноградники на площади 900 га и 400 га многолетних насаждений. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T16:56

2026-01-22T16:56

2026-01-22T16:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году благодаря инвестиционной деятельности планируют заложить виноградники на площади 900 га и 400 га многолетних насаждений. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.Аксенов отметил, что на сегодняшний день только в сфере виноградарства и виноделия реализуется 16 инвестпроектов. Сумма капитальных вложений в рамках этих проектов уже составила 8,6 млрд рублей.Кроме того, заложено 5,3 тысяч га виноградников, произведено более 30 тысяч тонн винограда и 11 млн литров винодельческой продукции. Создано около 1370 рабочих мест, подчеркнул глава Крыма.Всего же по итогам выполнения этих проектов должно быть создано около 1600 рабочих мест, заложено более 5,8 тысяч га виноградников. Объемы производства винограда составят более 45 тысяч тонн, винодельческой продукции – более 100 млн литров, уверен Сергей Аксенов.Также в четверг сообщалось, что в Севастополе 40 предприятий получили статус резидента свободной экономической зоны (СЭЗ). Это предусматривает создание 719 рабочих мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиямКрупный российский бизнес динамично заходит в КрымУчастники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублей

2026

