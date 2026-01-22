Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году
В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году
В Крыму в 2026 году благодаря инвестиционной деятельности планируют заложить виноградники на площади 900 га и 400 га многолетних насаждений. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году благодаря инвестиционной деятельности планируют заложить виноградники на площади 900 га и 400 га многолетних насаждений. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.Аксенов отметил, что на сегодняшний день только в сфере виноградарства и виноделия реализуется 16 инвестпроектов. Сумма капитальных вложений в рамках этих проектов уже составила 8,6 млрд рублей.Кроме того, заложено 5,3 тысяч га виноградников, произведено более 30 тысяч тонн винограда и 11 млн литров винодельческой продукции. Создано около 1370 рабочих мест, подчеркнул глава Крыма.Всего же по итогам выполнения этих проектов должно быть создано около 1600 рабочих мест, заложено более 5,8 тысяч га виноградников. Объемы производства винограда составят более 45 тысяч тонн, винодельческой продукции – более 100 млн литров, уверен Сергей Аксенов.Также в четверг сообщалось, что в Севастополе 40 предприятий получили статус резидента свободной экономической зоны (СЭЗ). Это предусматривает создание 719 рабочих мест.
новости, новости крыма, сергей аксенов, сельское хозяйство, виноградники, виноградники крыма, виноделие в крыму
В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году

В Крыму планируют заложить 900 га виноградников и 400 га многолетних растений – Аксенов

16:56 22.01.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевМолодой виноградник в Крыму
Молодой виноградник в Крыму
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году благодаря инвестиционной деятельности планируют заложить виноградники на площади 900 га и 400 га многолетних насаждений. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"В числе основных направлений инвестиционной деятельности в 2026 году – закладка виноградников на площади 900 га, многолетних насаждений на площади 400 га. Также планируется ввести в эксплуатацию фруктохранилище на 10 тысяч тонн и завершить модернизацию аналогичного объекта на 3,5 тысяч тонн", – сказано в сообщении.
Аксенов отметил, что на сегодняшний день только в сфере виноградарства и виноделия реализуется 16 инвестпроектов. Сумма капитальных вложений в рамках этих проектов уже составила 8,6 млрд рублей.
Кроме того, заложено 5,3 тысяч га виноградников, произведено более 30 тысяч тонн винограда и 11 млн литров винодельческой продукции. Создано около 1370 рабочих мест, подчеркнул глава Крыма.
Всего же по итогам выполнения этих проектов должно быть создано около 1600 рабочих мест, заложено более 5,8 тысяч га виноградников. Объемы производства винограда составят более 45 тысяч тонн, винодельческой продукции – более 100 млн литров, уверен Сергей Аксенов.
"Агропромышленный комплекс – одна из наиболее привлекательных для инвесторов отраслей крымской экономики. С 2014 по 2025 год общая сумма инвестиций в основной капитал организаций в этой сфере превысила 54 млрд рублей", – добавил глава республики.
Также в четверг сообщалось, что в Севастополе 40 предприятий получили статус резидента свободной экономической зоны (СЭЗ). Это предусматривает создание 719 рабочих мест.
