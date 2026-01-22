В Крыму за год досрочно реконструировали четыре моста

https://crimea.ria.ru/20260122/v-krymu-za-god-dosrochno-rekonstruirovali-chetyre-mosta-1152581954.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Усиленные несущие конструкции, опоры, пролетные строения и обновленное дорожное полотно – в Крыму досрочно отремонтированы четыре путепровода. Мосты в нескольких районах реконструировали по просьбам местных жителей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минтрансе.В профильном ведомстве уточнили, что работы велись в форме капитального ремонта. Это подразумевает комплексное восстановление и усиление несущих конструкций, опор, пролетных строений и дорожного полотна на сооружении. Все объекты достигли 100% строительной готовности и официально приняты в эксплуатацию.Среди досрочно завершенных объектов – мост на трассе Бахчисарай – Ялта (км 20+899) протяженностью 34,7 метра, а также три сооружения на дорогах местного значения: на маршрутах Нижнегорский – Белогорск (12 метров), Томашевка – Ермаково (9,74 метров) и Ударное – Красногорское (12,5 метров), уточнили специалисты.Кроме того в среду министр транспорта республики Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что власти Крыма с этого года начнут более жестко требовать с подрядчиков соблюдения сроков ремонта дорог в соответствии с контрактами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Усиленные несущие конструкции, опоры, пролетные строения и обновленное дорожное полотно – в Крыму досрочно отремонтированы четыре путепровода. Мосты в нескольких районах реконструировали по просьбам местных жителей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минтрансе.
"Четыре моста, реконструкция которых была запланирована на 2026 год, полностью отремонтированы и введены в эксплуатацию досрочно. Это стало ответом на обращения жителей и позволило быстро улучшить транспортную доступность в нескольких районах полуострова", – сказано в сообщении.
В профильном ведомстве уточнили, что работы велись в форме капитального ремонта. Это подразумевает комплексное восстановление и усиление несущих конструкций, опор, пролетных строений и дорожного полотна на сооружении. Все объекты достигли 100% строительной готовности и официально приняты в эксплуатацию.
Среди досрочно завершенных объектов – мост на трассе Бахчисарай – Ялта (км 20+899) протяженностью 34,7 метра, а также три сооружения на дорогах местного значения: на маршрутах Нижнегорский – Белогорск (12 метров), Томашевка – Ермаково (9,74 метров) и Ударное – Красногорское (12,5 метров), уточнили специалисты.
"В 2025 году в Республике Крым удалось значительно опередить график работ по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Досрочный ввод этих объектов в строй напрямую повысил безопасность и комфорт ежедневных поездок тысяч жителей Крыма, обеспечив надежные подъезды к населенным пунктам, – отметили в пресс-службе республиканского минтранса.
Кроме того в среду министр транспорта республики Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил, что власти Крыма с этого года начнут более жестко требовать
с подрядчиков соблюдения сроков ремонта дорог в соответствии с контрактами.
