https://crimea.ria.ru/20260122/v-krymu-v-chetverg-rezko-potepleet-ot--10-do-7-1152576151.html

В Крыму в четверг резко потеплеет от -10 до +7

В Крыму в четверг резко потеплеет от -10 до +7 - РИА Новости Крым, 22.01.2026

В Крыму в четверг резко потеплеет от -10 до +7

В четверг погода в Крыму будет определятся областью высокого атмосферного давления с большим перепадом температуры. Ночью будет морозно, а днем воздух... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T00:01

2026-01-22T00:01

2026-01-22T00:01

погода в крыму

крым

новости крыма

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152542517_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_3aa5016f71ff935777a2bf3720972423.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определятся областью высокого атмосферного давления с большим перепадом температуры. Ночью будет морозно, а днем воздух прогреется до оттепели. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем +4…+6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...+8.В Ялте и Алуште - без осадков, переменная облачность. Ночью будет 0..+2, днем +5...+7.В Евпатории переменная облачность, без осадков. В ночные часы 2...4 градуса мороза, днем до 6 с плюсом.В Судаке и Феодосии также без осадков. Ночью +1...+3, днем +7...+9.Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило об опасности тонкого льда, образовавшегося на некоторых водоемах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр