В Крыму в четверг резко потеплеет от -10 до +7 - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Крыму в четверг резко потеплеет от -10 до +7
В Крыму в четверг резко потеплеет от -10 до +7 - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Крыму в четверг резко потеплеет от -10 до +7
В четверг погода в Крыму будет определятся областью высокого атмосферного давления с большим перепадом температуры. Ночью будет морозно, а днем воздух... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определятся областью высокого атмосферного давления с большим перепадом температуры. Ночью будет морозно, а днем воздух прогреется до оттепели. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем +4…+6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...+8.В Ялте и Алуште - без осадков, переменная облачность. Ночью будет 0..+2, днем +5...+7.В Евпатории переменная облачность, без осадков. В ночные часы 2...4 градуса мороза, днем до 6 с плюсом.В Судаке и Феодосии также без осадков. Ночью +1...+3, днем +7...+9.Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило об опасности тонкого льда, образовавшегося на некоторых водоемах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму в четверг резко потеплеет от -10 до +7

В Крыму в четверг воздух местами прогреется до +7 градусов

00:01 22.01.2026
 
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определятся областью высокого атмосферного давления с большим перепадом температуры. Ночью будет морозно, а днем воздух прогреется до оттепели. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10, на южном побережье 0…+2 , днем +2…+7, в горах 0…+2", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем +4…+6.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...+8.
В Ялте и Алуште - без осадков, переменная облачность. Ночью будет 0..+2, днем +5...+7.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. В ночные часы 2...4 градуса мороза, днем до 6 с плюсом.
В Судаке и Феодосии также без осадков. Ночью +1...+3, днем +7...+9.
Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило об опасности тонкого льда, образовавшегося на некоторых водоемах.
Лента новостейМолния