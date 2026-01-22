Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прораба будут судить за смерть рабочего от удара током - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Крыму прораба будут судить за смерть рабочего от удара током
В Крыму прораба будут судить за смерть рабочего от удара током - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Крыму прораба будут судить за смерть рабочего от удара током
В Крыму сотрудник строительной организации предстанет перед судом за то, что допустил гибель рабочего при реконструкции школы в Белогорском районе. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудник строительной организации предстанет перед судом за то, что допустил гибель рабочего при реконструкции школы в Белогорском районе. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным ведомства, при реконструкции здания Зеленогорской средней школы прораб допустил рабочего к монтированию металлической опоры вблизи трансформаторной подстанции, не обеспечив безопасность труда и не убедившись в прохождении потерпевшим инструктажа.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, рабочий не прошел инструктаж и обучение по охране труда, а также не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму прораба будут судить за смерть рабочего от удара током

В Крыму прорабу грозит срок за гибель рабочего от удара током на стройплощадке

13:11 22.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудник строительной организации предстанет перед судом за то, что допустил гибель рабочего при реконструкции школы в Белогорском районе. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
По данным ведомства, при реконструкции здания Зеленогорской средней школы прораб допустил рабочего к монтированию металлической опоры вблизи трансформаторной подстанции, не обеспечив безопасность труда и не убедившись в прохождении потерпевшим инструктажа.
"В результате неосторожных действий мужчина был поражен электрическим током. От полученных травм он скончался на месте", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, рабочий не прошел инструктаж и обучение по охране труда, а также не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСледком Крыма и СевастополяПрокуратура Республики КрымБелогорский районПроисшествия
 
