https://crimea.ria.ru/20260122/v-krymu-proraba-budut-sudit-za-smert-rabochego-ot-udara-tokom--1152603585.html

В Крыму прораба будут судить за смерть рабочего от удара током

В Крыму прораба будут судить за смерть рабочего от удара током - РИА Новости Крым, 22.01.2026

В Крыму прораба будут судить за смерть рабочего от удара током

В Крыму сотрудник строительной организации предстанет перед судом за то, что допустил гибель рабочего при реконструкции школы в Белогорском районе. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T13:11

2026-01-22T13:11

2026-01-22T13:11

крым

новости крыма

следком крыма и севастополя

прокуратура республики крым

белогорский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730300_407:914:2053:1840_1920x0_80_0_0_c0e925acc0b3d8ceaecc09a209aab47b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудник строительной организации предстанет перед судом за то, что допустил гибель рабочего при реконструкции школы в Белогорском районе. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным ведомства, при реконструкции здания Зеленогорской средней школы прораб допустил рабочего к монтированию металлической опоры вблизи трансформаторной подстанции, не обеспечив безопасность труда и не убедившись в прохождении потерпевшим инструктажа.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, рабочий не прошел инструктаж и обучение по охране труда, а также не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, белогорский район, происшествия