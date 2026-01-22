https://crimea.ria.ru/20260122/v-krymu-otsenili-predlozhenie-izmenit-pravila-dlya-osobo-okhranyaemykh-zemel-1152616867.html

В Крыму оценили предложение изменить правила для особо охраняемых земель

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Разрешить строительство дорог, соцобъектов и объектов обороны на особо охраняемых природных территориях, где это жизненно необходимо, предлагают в России. Решения будут приниматься индивидуально после проведения экологической экспертизы и заключений Росприроднадзора. Какие риски может нести новшество для природы России и Крыма в частности, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт-эколог, заведующая кафедрой геоэкологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Татьяна Бобра."Если говорить о том, как к этому относятся экспертные экологи и общественники, то, конечно же, экологическая общественность напряглась, насторожилась, то есть как минимум она не осталась равнодушной к этой инициации и к этому процессу, который сейчас происходит", - отметила завкафедрой геоэкологии КФУ.Спикер выразила мнение, что нельзя однозначно ответить на вопрос, принесет ли это отрицательные последствия для особо охраняемых природных территорий и для конкретных регионов и субъектов Российской Федерации."Здесь однозначного ответа, конечно же, дать невозможно, поскольку речь идет о законе, который должен предусмотреть все юридические аспекты, исключающие возникновение значительных экологических рисков от размещения тех или иных объектов на территории ООПТ", - пояснила она.По мнению специалиста, при этом в каждом регионе необходимо проработать индивидуальный подход.Она напомнила, что на полуострове больше 200 объектов ООПТ, 11 из которых – федерального значения. При этом вопросы по минимизации влияния объектов строительства на особые охраняемые земли, уточнила эколог, решались и раньше, до инициации закона."Выделением специальных, так называемых "красных" коридоров, с техническими нюансами строительства, которые минимизируют такое влияние… Шумозащитные экраны - это элементы экологической инфраструктуры, которые позволяют ограничить влияние на животных, предоставляющие им определенные места для миграции, если это скоростные автомобильные дороги. Если это наземные газопроводы, то учитывается природная структура ООПТ, наличие в них редких, краснокнижных, эндемичных видов растений и животных…. Максимально учитывается, как проложить ветку таких газопроводов для того, чтобы обойти ареалы обитания тех или иных редких животных", - рассказала она.Эксперт-эколог считает, что с появлением указанного закона общая нагрузка на особо охраняемые природные территории возрастет.Татьяна Бобра констатировала, что существует много ограничений на предпроектной стадии для того, чтобы экологические риски от строительства таких объектов на природоохранных территориях были минимизированы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму высадили более 222 гектаров новых лесовВ Севастополе создали семь новых заповедниковВ Крыму назвали способ спасти заповедную степь

