В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 130 млрд рублей

2026-01-22T16:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму отрасли социально-культурной сферы в минувшем году были профинансированы на 131,5 миллиарда рублей, что составляет почти половину расходной части бюджета РК. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, значительную часть этих средств составили расходы на социальную политику – около 51 млрд рублей. Это в том числе поддержка семей с детьми, льготный проезд и другие льготы, выплаты, связанные с СВО.На образование было направлено 49 млрд рублей, на здравоохранение – 23 млрд рублей.Аксенов подчеркнул, что расходы на развитие ЖКХ с 2014 года выросли в 23 раза – с 1,6 до 37 млрд рублей. Почти в два раза, с 50 до 96,5 млрд рублей, увеличилось финансирование развития экономики.В целом расходы консолидированного бюджета республики, который складывается с учетом поступлений в республиканскую казну, в бюджеты муниципальных образований и дотаций из федерального центра, составили порядка 314 млрд рублей, а доходы – около 302 млрд рублей, в том числе 161 млрд рублей собственных налоговых и неналоговых доходов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026

