Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на два дня объявлено экстренное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/v-krymu-na-dva-dnya-obyavleno-ekstrennoe-shtormovoe-preduprezhdenie--1152602761.html
В Крыму на два дня объявлено экстренное штормовое предупреждение
В Крыму на два дня объявлено экстренное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Крыму на два дня объявлено экстренное штормовое предупреждение
В Крыму на 23 и 24 января объявлено экстренное штормовое предупреждение - ожидаются мокрый снег, туман и гололед. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T12:57
2026-01-22T13:07
штормовое предупреждение
новости крыма
крым
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144020303_230:0:2330:1181_1920x0_80_0_0_5404b96b2b5680357348ec88f7f0677a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму на 23 и 24 января объявлено экстренное штормовое предупреждение - ожидаются мокрый снег, туман и гололед. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах. Возможны подтопления территорий.Спасатели настоятельно рекомендуют исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших. "Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества", - отметили в МЧС.Водителям следует быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим, при гололедице соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров. Пешеходам - соблюдать особую осторожность при переходе дороги, выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой.Ранее на предприятии "Крымавтодор" предупредили о сильном тумане в некоторых районах полуострова, видимость на дорогах ограничена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144020303_493:0:2068:1181_1920x0_80_0_0_ae362ad617fd0ec769dbad091d75fa1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, новости крыма, крым, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым
В Крыму на два дня объявлено экстренное штормовое предупреждение

Мокрый снег и туман с гололедом ожидаются в Крыму в ближайшие два дня

12:57 22.01.2026 (обновлено: 13:07 22.01.2026)
 
Снег в Крыму
Снег в Крыму
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму на 23 и 24 января объявлено экстренное штормовое предупреждение - ожидаются мокрый снег, туман и гололед. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 23 и 24 января в Крыму ожидается мокрый снег, дождь, туман. Отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах. Возможны подтопления территорий.
Спасатели настоятельно рекомендуют исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
"Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества", - отметили в МЧС.
Водителям следует быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим, при гололедице соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров. Пешеходам - соблюдать особую осторожность при переходе дороги, выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой.
Ранее на предприятии "Крымавтодор" предупредили о сильном тумане в некоторых районах полуострова, видимость на дорогах ограничена.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Штормовое предупреждениеНовости КрымаКрымПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46Часть Симферополя обесточена
15:36В Севастополе закрыли рейд
15:33Полиция Крыма направила в суд дело фальшивой "суррогатной матери"
15:23Россия с удовлетворением отмечает нормализацию обстановки в Иране – МИД
15:16Крымский мост закрыт
15:12В Алуште отменили подачу воды по графикам
15:07Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток
14:48Стрельба в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие
14:27Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира"
14:20Путин встретился с лидером Палестины – главные заявления
14:08Масштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы Крыма
13:52Новости СВО: армия РФ улучшает тактическое положение и громит технику ВСУ
13:43Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта
13:38Трамп подписал устав "Совета мира"
13:30Армия России нанесла удар по связанным с ВСУ объектам энергетики
13:27Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
13:11В Крыму прораба будут судить за смерть рабочего от удара током
13:08Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного шторма
13:04Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России
12:57В Крыму на два дня объявлено экстренное штормовое предупреждение
Лента новостейМолния