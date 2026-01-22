https://crimea.ria.ru/20260122/v-krymu-na-dva-dnya-obyavleno-ekstrennoe-shtormovoe-preduprezhdenie--1152602761.html
В Крыму на два дня объявлено экстренное штормовое предупреждение
В Крыму на 23 и 24 января объявлено экстренное штормовое предупреждение - ожидаются мокрый снег, туман и гололед. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму на 23 и 24 января объявлено экстренное штормовое предупреждение - ожидаются мокрый снег, туман и гололед. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах. Возможны подтопления территорий.Спасатели настоятельно рекомендуют исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших. "Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества", - отметили в МЧС.Водителям следует быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим, при гололедице соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров. Пешеходам - соблюдать особую осторожность при переходе дороги, выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой.Ранее на предприятии "Крымавтодор" предупредили о сильном тумане в некоторых районах полуострова, видимость на дорогах ограничена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мокрый снег и туман с гололедом ожидаются в Крыму в ближайшие два дня
12:57 22.01.2026 (обновлено: 13:07 22.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму на 23 и 24 января объявлено экстренное штормовое предупреждение - ожидаются мокрый снег, туман и гололед. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 23 и 24 января в Крыму ожидается мокрый снег, дождь, туман. Отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах. Возможны подтопления территорий.
Спасатели настоятельно рекомендуют исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
"Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества", - отметили в МЧС.
Водителям следует быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим, при гололедице соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров. Пешеходам - соблюдать особую осторожность при переходе дороги, выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой.
Ранее на предприятии "Крымавтодор" предупредили о сильном тумане в некоторых районах полуострова
, видимость на дорогах ограничена.
