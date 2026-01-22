Рейтинг@Mail.ru
В Крыму бизнес приобрел в лизинг технику и транспорт на 772 миллиона - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Крыму бизнес приобрел в лизинг технику и транспорт на 772 миллиона
В Крыму бизнес приобрел в лизинг технику и транспорт на 772 миллиона - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Крыму бизнес приобрел в лизинг технику и транспорт на 772 миллиона
Крымские предприниматели за год приобрели в лизинг оборудование и транспорт на 772 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития. РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Крымские предприниматели за год приобрели в лизинг оборудование и транспорт на 772 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития.При этом на развитие оборонно-промышленного комплекса региона было направлено больше всего средств. Свыше 25 миллионов рублей инвестировано в оснащение производства военной экипировки для участников спецоперации, уточнили в пресс-службе.Также был запущен новый бетонный завод стоимостью почти 15 миллионов рублей, а в мебельной промышленности модернизировано производство фасадов и куплено шесть единиц оборудования на сумму свыше 14 миллионов рублей, добавили в профильном ведомстве.Ранее минсельхоз Крыма дополнительно выделил 45,7 млн рублей для предоставления льготных кредитов аграриям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации агроклиматического характера.
крым, бизнес, крымский бизнес, экономика, экономика крыма, новости крыма, минэкономразвития крыма, производство в крыму, производство
В Крыму бизнес приобрел в лизинг технику и транспорт на 772 миллиона

В Крыму предприниматели приобрели в лизинг оборудование и транспорт на 772 млн рублей

21:14 22.01.2026
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаПромышленность Крыма
Промышленность Крыма
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Крымские предприниматели за год приобрели в лизинг оборудование и транспорт на 772 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития.
"За год региональная лизинговая компания помогла предпринимателям Крыма в приобретении оборудования и транспорта на 772 млн рублей. Основными направлениями инвестирования стали модернизация производственных мощностей и расширение производственных линий в ключевых отраслях экономики полуострова", - говорится в сообщении.
При этом на развитие оборонно-промышленного комплекса региона было направлено больше всего средств. Свыше 25 миллионов рублей инвестировано в оснащение производства военной экипировки для участников спецоперации, уточнили в пресс-службе.
Также был запущен новый бетонный завод стоимостью почти 15 миллионов рублей, а в мебельной промышленности модернизировано производство фасадов и куплено шесть единиц оборудования на сумму свыше 14 миллионов рублей, добавили в профильном ведомстве.
Ранее минсельхоз Крыма дополнительно выделил 45,7 млн рублей для предоставления льготных кредитов аграриям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации агроклиматического характера.
