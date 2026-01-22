https://crimea.ria.ru/20260122/v-krymu-biznes-priobrel-v-lizing-tekhniku-i-transport-na-772-milliona-1152614987.html

В Крыму бизнес приобрел в лизинг технику и транспорт на 772 миллиона

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Крымские предприниматели за год приобрели в лизинг оборудование и транспорт на 772 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития.При этом на развитие оборонно-промышленного комплекса региона было направлено больше всего средств. Свыше 25 миллионов рублей инвестировано в оснащение производства военной экипировки для участников спецоперации, уточнили в пресс-службе.Также был запущен новый бетонный завод стоимостью почти 15 миллионов рублей, а в мебельной промышленности модернизировано производство фасадов и куплено шесть единиц оборудования на сумму свыше 14 миллионов рублей, добавили в профильном ведомстве.Ранее минсельхоз Крыма дополнительно выделил 45,7 млн рублей для предоставления льготных кредитов аграриям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации агроклиматического характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На дороги Херсонской области направили 6,5 млрд рублейВ Севастополе в этом году 62 безработных открыли свой бизнесКак на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложения

