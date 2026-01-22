Рейтинг@Mail.ru
В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурса - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/v-krymu-18-mnogokvartirnykh-domov-priznali-obraztsovymi-po-itogam-konkursa-1152611215.html
В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурса
В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурса - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурса
В Крыму подвели итоги регионального этапа третьего ежегодного всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами. По результатам отбора... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T17:31
2026-01-22T17:31
крым
жкх
жкх крыма и севастополя
анатолий петров
ольга виноградова
городская среда
риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152358527_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_dfa5db2cf735fce06039056d50a971ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги регионального этапа третьего ежегодного всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами. По результатам отбора 18 домов получили статус "дом образцового содержания". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель комитета Государственного совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По ее словам, конкурс позволяет систематизировать лучшие примеры содержания и обслуживания жилых зданий, взаимодействия с управляющими организациями и участия жителей в благоустройстве своих домов. Мероприятие проводится в рамках "Школы ЖКХ", который направлен на повышение грамотности граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.В 2025 году в федеральном этапе конкурса приняли участие 95 многоквартирных домов. Все крымские дома, попавшие во всероссийский конкурс, стали участниками регионального отбора. В итоге 18 МКД стали гордыми носителями звания образцовых.На федеральном же уровне конкурс проводится по нескольким номинациям, среди которых "Лучший двор", "Лучший подъезд", "Самый дружный дом", "Самый энергоэффективный дом", и "Молодые руки района".Директор "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров отметил, что ключевым фактором участия в конкурсе стала инициатива самих жителей.По его словам, при отборе учитывались требования жилищного законодательства: безопасность, техническое состояние дома, надежность крыши и инженерных коммуникаций, общее благоустройство и комфорт проживания."При этом самое важное – коллективный труд. Да, власти могут провести благоустройство, но это все равно не то. Нужен человеческий вклад. Кто-то делает какие-то альпийские горки, кто-то делает фонтанчики, еще что-то. И вот так создается образцовый двор", – поделился Петров.Он отметил, что вручение таблички "Дом образцового содержание" является важным достоянием не только для нынешних жильцов, но и для будущих. Так, к примеру, человек, желающий купить там квартиру, увидев надпись, сразу поймет, что здесь можно жить: не течет крыша, работают сети, дом содержится как надо.Член президиума "Совета управдомов Крыма" Борислав Прокофьев рассказал о собственном опыте участия в конкурсе. Его дом, построенный в 1963 году, ранее занял третье место на федеральном уровне в номинации "Лучший двор"."Конкурс оценивает не абсолютное состояние, а вектор и путь, который удалось пройти дому от предыдущего состояния к новому", – отметил он.По его словам, изменения стали возможны благодаря созданию товарищества собственников недвижимости в 2015 году, участию в федеральных и республиканских программах и активному вовлечению жителей."Мы активно подавали заявки, у нас были отличные показатели по оплате ЖКХ. Так нам удалось сдвинуть сроки капремонта. Были отремонтированы фасад и крыша, приведены в порядок коммуникации и подъезды, в том числе, и нашим трудом. Мы шли к этому десять лет. Инициатива и взаимопомощь иногда важнее денег", – подчеркнул он.Кроме того, участники дискуссии отметили, что общими признаками успешных домов являются наличие председателя и сформированной команды, а также практики добрососедства."Не бывает дома, который участвует в таком конкурсе и добивается успеха без председателя. И если в доме налажен диалог между людьми, у него уже есть шанс добиться результата – не только на конкурсе, но и для себя", – сказал Прокофьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026Итоги года: что сделано в сфере ЖКХ СевастополяСколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152358527_240:0:960:540_1920x0_80_0_0_5b583d8b1ea41304c270cd798a98dd13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, жкх, жкх крыма и севастополя, анатолий петров, ольга виноградова, городская среда, риа новости крым
В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурса

Статус "дома образцового содержания" получили 18 МКД Крыма по итогам конкурса

17:31 22.01.2026
 
© МинЖКХ РКНовостройка
Новостройка
© МинЖКХ РК
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги регионального этапа третьего ежегодного всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами. По результатам отбора 18 домов получили статус "дом образцового содержания". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель комитета Государственного совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
По ее словам, конкурс позволяет систематизировать лучшие примеры содержания и обслуживания жилых зданий, взаимодействия с управляющими организациями и участия жителей в благоустройстве своих домов. Мероприятие проводится в рамках "Школы ЖКХ", который направлен на повышение грамотности граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
"С одной стороны, школа рассказывает о правах и обязанностях, с другой – проводит мониторинг и привлекает, в том числе, органов исполнительной власти к отведу, чтобы обеспечивать необходимое, регламентированное законодательством, качество. Ну и это само собой помощь людям с перерасчетами, потому что, как показывает практика, не все знают, сколько стоят услуги ЖКХ", – объяснила Виноградова.
В 2025 году в федеральном этапе конкурса приняли участие 95 многоквартирных домов. Все крымские дома, попавшие во всероссийский конкурс, стали участниками регионального отбора. В итоге 18 МКД стали гордыми носителями звания образцовых.
На федеральном же уровне конкурс проводится по нескольким номинациям, среди которых "Лучший двор", "Лучший подъезд", "Самый дружный дом", "Самый энергоэффективный дом", и "Молодые руки района".
Директор "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров отметил, что ключевым фактором участия в конкурсе стала инициатива самих жителей.
"Это - не формальный подход. Я видел горящие глаза председателей советов домов и собственников, которые действительно хотели победить", – сказал он.
По его словам, при отборе учитывались требования жилищного законодательства: безопасность, техническое состояние дома, надежность крыши и инженерных коммуникаций, общее благоустройство и комфорт проживания.
"При этом самое важное – коллективный труд. Да, власти могут провести благоустройство, но это все равно не то. Нужен человеческий вклад. Кто-то делает какие-то альпийские горки, кто-то делает фонтанчики, еще что-то. И вот так создается образцовый двор", – поделился Петров.
Он отметил, что вручение таблички "Дом образцового содержание" является важным достоянием не только для нынешних жильцов, но и для будущих. Так, к примеру, человек, желающий купить там квартиру, увидев надпись, сразу поймет, что здесь можно жить: не течет крыша, работают сети, дом содержится как надо.
Член президиума "Совета управдомов Крыма" Борислав Прокофьев рассказал о собственном опыте участия в конкурсе. Его дом, построенный в 1963 году, ранее занял третье место на федеральном уровне в номинации "Лучший двор".
"Конкурс оценивает не абсолютное состояние, а вектор и путь, который удалось пройти дому от предыдущего состояния к новому", – отметил он.
По его словам, изменения стали возможны благодаря созданию товарищества собственников недвижимости в 2015 году, участию в федеральных и республиканских программах и активному вовлечению жителей.
"Мы активно подавали заявки, у нас были отличные показатели по оплате ЖКХ. Так нам удалось сдвинуть сроки капремонта. Были отремонтированы фасад и крыша, приведены в порядок коммуникации и подъезды, в том числе, и нашим трудом. Мы шли к этому десять лет. Инициатива и взаимопомощь иногда важнее денег", – подчеркнул он.
Кроме того, участники дискуссии отметили, что общими признаками успешных домов являются наличие председателя и сформированной команды, а также практики добрососедства.
"Не бывает дома, который участвует в таком конкурсе и добивается успеха без председателя. И если в доме налажен диалог между людьми, у него уже есть шанс добиться результата – не только на конкурсе, но и для себя", – сказал Прокофьев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
Итоги года: что сделано в сфере ЖКХ Севастополя
Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах
 
КрымЖКХЖКХ Крыма и СевастополяАнатолий ПетровОльга ВиноградоваГородская средаРИА Новости Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска
18:10Трубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозы
17:58В Севастополе будет громко - работает флот
17:50Зеленский обвинил Европу в слабости после встречи с Трампом
17:43Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек
17:31В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурса
17:27Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности
17:21"Сбер" провел более 700 мероприятий для студентов Крыма
17:15На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе
17:06На Крымском мосту после остановки движения выросла очередь
17:01США до сих пор не вернули российских моряков с "Маринеры" - реакция МИД
16:56В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году
16:50Два беспилотника сбили над Крымом
16:46"Этот конфликт должен завершиться": Трамп встретился с Зеленским
16:32Рейд в Севастополе открыт - паромы и катера снова курсируют через бухту
16:28Крымский мост открыт
16:20Камчатку трясет: у побережья произошло сильное землетрясение
16:11В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 130 млрд рублей
16:01Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения
15:46Часть Симферополя обесточена
Лента новостейМолния