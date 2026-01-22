https://crimea.ria.ru/20260122/v-krymu-18-mnogokvartirnykh-domov-priznali-obraztsovymi-po-itogam-konkursa-1152611215.html

В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурса

В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурса

В Крыму подвели итоги регионального этапа третьего ежегодного всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами. По результатам отбора... РИА Новости Крым, 22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги регионального этапа третьего ежегодного всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами. По результатам отбора 18 домов получили статус "дом образцового содержания". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель комитета Государственного совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По ее словам, конкурс позволяет систематизировать лучшие примеры содержания и обслуживания жилых зданий, взаимодействия с управляющими организациями и участия жителей в благоустройстве своих домов. Мероприятие проводится в рамках "Школы ЖКХ", который направлен на повышение грамотности граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.В 2025 году в федеральном этапе конкурса приняли участие 95 многоквартирных домов. Все крымские дома, попавшие во всероссийский конкурс, стали участниками регионального отбора. В итоге 18 МКД стали гордыми носителями звания образцовых.На федеральном же уровне конкурс проводится по нескольким номинациям, среди которых "Лучший двор", "Лучший подъезд", "Самый дружный дом", "Самый энергоэффективный дом", и "Молодые руки района".Директор "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров отметил, что ключевым фактором участия в конкурсе стала инициатива самих жителей.По его словам, при отборе учитывались требования жилищного законодательства: безопасность, техническое состояние дома, надежность крыши и инженерных коммуникаций, общее благоустройство и комфорт проживания."При этом самое важное – коллективный труд. Да, власти могут провести благоустройство, но это все равно не то. Нужен человеческий вклад. Кто-то делает какие-то альпийские горки, кто-то делает фонтанчики, еще что-то. И вот так создается образцовый двор", – поделился Петров.Он отметил, что вручение таблички "Дом образцового содержание" является важным достоянием не только для нынешних жильцов, но и для будущих. Так, к примеру, человек, желающий купить там квартиру, увидев надпись, сразу поймет, что здесь можно жить: не течет крыша, работают сети, дом содержится как надо.Член президиума "Совета управдомов Крыма" Борислав Прокофьев рассказал о собственном опыте участия в конкурсе. Его дом, построенный в 1963 году, ранее занял третье место на федеральном уровне в номинации "Лучший двор"."Конкурс оценивает не абсолютное состояние, а вектор и путь, который удалось пройти дому от предыдущего состояния к новому", – отметил он.По его словам, изменения стали возможны благодаря созданию товарищества собственников недвижимости в 2015 году, участию в федеральных и республиканских программах и активному вовлечению жителей."Мы активно подавали заявки, у нас были отличные показатели по оплате ЖКХ. Так нам удалось сдвинуть сроки капремонта. Были отремонтированы фасад и крыша, приведены в порядок коммуникации и подъезды, в том числе, и нашим трудом. Мы шли к этому десять лет. Инициатива и взаимопомощь иногда важнее денег", – подчеркнул он.Кроме того, участники дискуссии отметили, что общими признаками успешных домов являются наличие председателя и сформированной команды, а также практики добрососедства."Не бывает дома, который участвует в таком конкурсе и добивается успеха без председателя. И если в доме налажен диалог между людьми, у него уже есть шанс добиться результата – не только на конкурсе, но и для себя", – сказал Прокофьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026Итоги года: что сделано в сфере ЖКХ СевастополяСколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах

