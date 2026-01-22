В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
Путин проводит встречу со спецпосланником президента США Уиткоффом – Кремль
23:30 22.01.2026 (обновлено: 23:48 22.01.2026)
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
"В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", – сказано в сообщении.
В переговорах с российской стороны принимают участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны на встрече присутствует зять американского лидера Джаред Кушнер и комиссар федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Уиткофф ранее заявлял о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отмечал, что завершение противостояния считает возможным. По его словам, процесс урегулирования в настоящее время фактически сосредоточен вокруг одного ключевого вопроса, который, по оценке американской стороны, является решаемым.
Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с Владимиром Зеленским в Давосе, они обсудили вопросы по украинскому урегулированию. Комментируя ее итоги, американский президент дал ей положительную оценку. Трамп заявил, что считает необходимым завершение конфликта на Украине и именно в этом заключается его послание президенту России Владимиру Путину.
