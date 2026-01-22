В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

https://crimea.ria.ru/20260122/v-kremle-nachalas-vstrecha-putina-i-uitkoffa-1152619772.html

Президент России Владимир Путин проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию украинского конфликта, сообщает... РИА Новости Крым, 22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.В переговорах с российской стороны принимают участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны на встрече присутствует зять американского лидера Джаред Кушнер и комиссар федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум.Уиткофф ранее заявлял о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отмечал, что завершение противостояния считает возможным. По его словам, процесс урегулирования в настоящее время фактически сосредоточен вокруг одного ключевого вопроса, который, по оценке американской стороны, является решаемым.Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с Владимиром Зеленским в Давосе, они обсудили вопросы по украинскому урегулированию. Комментируя ее итоги, американский президент дал ей положительную оценку. Трамп заявил, что считает необходимым завершение конфликта на Украине и именно в этом заключается его послание президенту России Владимиру Путину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дмитриев рассказал о переговорах с США в ДавосеТрамп надеется на скорое завершение украинского конфликтаУиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным

