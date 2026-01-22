Рейтинг@Mail.ru
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/v-kremle-nachalas-vstrecha-putina-i-uitkoffa-1152619772.html
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
Президент России Владимир Путин проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию украинского конфликта, сообщает... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T23:30
2026-01-22T23:48
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
россия
сша
политика
новости
москва
кремль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1a/1146000566_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_2f49b3e2768fa2d09df1714e380ed466.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.В переговорах с российской стороны принимают участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны на встрече присутствует зять американского лидера Джаред Кушнер и комиссар федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум.Уиткофф ранее заявлял о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отмечал, что завершение противостояния считает возможным. По его словам, процесс урегулирования в настоящее время фактически сосредоточен вокруг одного ключевого вопроса, который, по оценке американской стороны, является решаемым.Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с Владимиром Зеленским в Давосе, они обсудили вопросы по украинскому урегулированию. Комментируя ее итоги, американский президент дал ей положительную оценку. Трамп заявил, что считает необходимым завершение конфликта на Украине и именно в этом заключается его послание президенту России Владимиру Путину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дмитриев рассказал о переговорах с США в ДавосеТрамп надеется на скорое завершение украинского конфликтаУиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
россия
сша
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1a/1146000566_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_848e4493e230d7c5c64efe4e10d5f8c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), стивен уиткофф, россия, сша, политика, новости, москва, кремль
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

Путин проводит встречу со спецпосланником президента США Уиткоффом – Кремль

23:30 22.01.2026 (обновлено: 23:48 22.01.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

"В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", – сказано в сообщении.

В переговорах с российской стороны принимают участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны на встрече присутствует зять американского лидера Джаред Кушнер и комиссар федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Уиткофф ранее заявлял о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отмечал, что завершение противостояния считает возможным. По его словам, процесс урегулирования в настоящее время фактически сосредоточен вокруг одного ключевого вопроса, который, по оценке американской стороны, является решаемым.
Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с Владимиром Зеленским в Давосе, они обсудили вопросы по украинскому урегулированию. Комментируя ее итоги, американский президент дал ей положительную оценку. Трамп заявил, что считает необходимым завершение конфликта на Украине и именно в этом заключается его послание президенту России Владимиру Путину.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе
Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта
Уиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
 
Владимир Путин (политик)Стивен УиткоффРоссияСШАПолитикаНовостиМоскваКремль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снегодождь и гололед: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 23 января
23:30В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
22:38Расходы Крыма на культуру и "Совет мира" – главное за день
22:11Путин продлил на четыре года проект по реформе высшего образования
22:01Польша отменяет "особый режим" для украинских беженцев
21:52Почему "Совет мира" Трампа можно считать конкурентом ООН
21:30В Севастополе упростили оформление пособий семьям с детьми
21:14В Крыму бизнес приобрел в лизинг технику и транспорт на 772 миллиона
20:50ВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – Путин
20:45Новая атака на Крым: ПВО сбила еще два беспилотника
20:22Киев без тепла и света: Кличко назвал ситуацию очень трудной
20:06Житель Коми убил ребенка и спрятал тело в нежилой квартире
19:49Работать в горизонтальном положении - глава Курской области попал в ДТП
19:40В правительстве Севастополя произошли кадровые перестановки
19:19В Севастополе создадут точную кадастровую карту еще для 22 кварталов
19:06Скадовск и Москву свяжет ежедневный прямой автобус
18:51В Крыму оценили предложение изменить правила для особо охраняемых земель
18:35Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска
18:10Трубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозы
Лента новостейМолния