В Феодосии вспыхнул магазин - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Феодосии вспыхнул магазин
В Феодосии вспыхнул магазин - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Феодосии вспыхнул магазин
Сегодня утром в одном из магазинов Феодосии вспыхнул пожар, пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Сегодня утром в одном из магазинов Феодосии вспыхнул пожар, пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым.Инцидент произошел около 8 утра на улице Базарная. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.Для ликвидации возгорания привлекались 18 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, пострадавших нет.Как сообщалось, 10 января огонь охватил тысячу квадратных метров магазина на улице Красина в поселке городского типа Виноградное под Ялтой. Пламя было локализовано спустя два с половиной часа. Ликвидировать пожар удалось под утро следующего дня.В Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина – повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей.
В Феодосии вспыхнул магазин

В Феодосии из-за короткого замыкания загорелся магазин

09:44 22.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Сегодня утром в одном из магазинов Феодосии вспыхнул пожар, пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым.
Инцидент произошел около 8 утра на улице Базарная. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
"Распространения огня не допущено. Пострадавших нет. Дознаватели МЧС России установили причину - кроткое замыкание электрощитовой", - говорится в сообщении.
Для ликвидации возгорания привлекались 18 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, пострадавших нет.
Как сообщалось, 10 января огонь охватил тысячу квадратных метров магазина на улице Красина в поселке городского типа Виноградное под Ялтой. Пламя было локализовано спустя два с половиной часа. Ликвидировать пожар удалось под утро следующего дня.
В Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина – повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей.
