В Феодосии вспыхнул магазин
В Феодосии вспыхнул магазин - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Феодосии вспыхнул магазин
Сегодня утром в одном из магазинов Феодосии вспыхнул пожар, пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым.
2026-01-22T09:44
2026-01-22T09:44
2026-01-22T09:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Сегодня утром в одном из магазинов Феодосии вспыхнул пожар, пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым.Инцидент произошел около 8 утра на улице Базарная. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.Для ликвидации возгорания привлекались 18 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, пострадавших нет.Как сообщалось, 10 января огонь охватил тысячу квадратных метров магазина на улице Красина в поселке городского типа Виноградное под Ялтой. Пламя было локализовано спустя два с половиной часа. Ликвидировать пожар удалось под утро следующего дня.В Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина – повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Феодосии вспыхнул магазин
