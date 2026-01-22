В Дагестане поезд столкнулся с машиной
Поезд столкнулся с машиной в Дагестане – пострадал водитель легковушки
© Южная транспортная прокуратураСтолкновение автомобиля с поездом в Дагестане
© Южная транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Дагестане локомотив столкнулся с автомобилем, пострадал водитель легковушки. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.
"На железнодорожном переезде на станции Темиргое Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение автомобиля с одиночным локомотивом", – сказано в сообщении.
На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, уточнили в ведомстве. Махачкалинской транспортной прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, подчеркнули в прокуратуре.
