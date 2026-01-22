Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане поезд столкнулся с машиной - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В Дагестане поезд столкнулся с машиной
В Дагестане локомотив столкнулся с автомобилем, пострадал водитель легковушки. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Дагестане локомотив столкнулся с автомобилем, пострадал водитель легковушки. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, уточнили в ведомстве. Махачкалинской транспортной прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, подчеркнули в прокуратуре.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, уточнили в ведомстве. Махачкалинской транспортной прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, подчеркнули в прокуратуре.
