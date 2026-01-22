https://crimea.ria.ru/20260122/v-dagestane-poezd-stolknulsya-s-mashinoy-1152597511.html

В Дагестане поезд столкнулся с машиной

В Дагестане поезд столкнулся с машиной - РИА Новости Крым, 22.01.2026

В Дагестане поезд столкнулся с машиной

В Дагестане локомотив столкнулся с автомобилем, пострадал водитель легковушки. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T11:47

2026-01-22T11:47

2026-01-22T11:47

новости

дагестан

железная дорога

поезд

автомобиль

транспорт

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152597055_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_56e85a62490b366d6ccbf34c41dfaff1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Дагестане локомотив столкнулся с автомобилем, пострадал водитель легковушки. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, уточнили в ведомстве. Махачкалинской транспортной прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, подчеркнули в прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260119/do-39-vyrosli-chislo-pogibshikh-pri-krushenii-poezdov-v-ispanii-1152492029.html

дагестан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дагестан, железная дорога, поезд, автомобиль, транспорт, происшествия