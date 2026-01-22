https://crimea.ria.ru/20260122/v-avarii-pod-alushtoy-muzhchinu-zazhalo-v-salone-avtomobilya-1152600588.html
В аварии под Алуштой мужчину зажало в салоне автомобиля
В аварии под Алуштой мужчину зажало в салоне автомобиля - РИА Новости Крым, 22.01.2026
В аварии под Алуштой мужчину зажало в салоне автомобиля
На автодороге Алушта-Ялта в районе села Пушкино произошло ДТП с двумя легковушками, сообщают в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. На автодороге Алушта-Ялта в районе села Пушкино произошло ДТП с двумя легковушками, сообщают в МЧС Крыма.По данным министерства, произошло столкновение ВАЗ 2108 и BMW. В результате водитель отечественного авто оказался зажат в салоне машины.Пожарные также провели весь необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности.Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма водитель не справился с управлением, врезался в дерево и остался зажатым в салоне машины. Его высвободили и передали медикам сотрудники "КРЫМ-СПАС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей и женщина пострадали в ДТП на востоке Крыма20 человек пострадали в ДТП в КрымуВ Евпатории водитель сбежал с места ДТП и угодил во вторую аварию
