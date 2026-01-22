https://crimea.ria.ru/20260122/v-alushte-otmenili-podachu-vody-po-grafikam-1152610277.html

В Алуште отменили подачу воды по графикам

В Алуште отменили подачу воды по графикам - РИА Новости Крым, 22.01.2026

В Алуште отменили подачу воды по графикам

Обильные осадки частично наполнили Изобильненское водохранилище для снабжения Алушты в Крыму, что позволило отменить графики подачи воды. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T15:12

2026-01-22T15:12

2026-01-22T15:17

эксклюзивы риа новости крым

максим новик

вода крыма

вода в крыму

водохранилища крыма

алушта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209620_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_69a9924f02286afeea809e9c43146bfa.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Обильные осадки частично наполнили Изобильненское водохранилище для снабжения Алушты в Крыму, что позволило отменить графики подачи воды. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.По его словам, лучше всего наполнились водохранилища для снабжения Ялты – до 80%, также заполнены Белогорское и Тайганское водохранилища, снабжающие Феодосию, Судак, Керчь и Ленинский район. Хорошие притоки зафиксированы и в водохранилища Симферопольского района - Симферопольское водохранилище заполнено на 70%, а Партизанское – на 60%.Недостаточные притоки в Изобильненское, основное водохранилище для снабжения Алушты потребовали введения графиков подачи воды в Алуште с декабря прошлого года. Воду подавали с 6 до 10 утра и с 18 до 22 вечера. В октябре Алушту также переводили на графики водоподачи из-за дефицита воды в Изобильненском водохранилище.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим новик, вода крыма, вода в крыму, водохранилища крыма, алушта