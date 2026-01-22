В Алуште отменили подачу воды по графикам
Обильные осадки позволили отменить графики подачи воды в Алуште
15:12 22.01.2026 (обновлено: 15:17 22.01.2026)
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектВода
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Обильные осадки частично наполнили Изобильненское водохранилище для снабжения Алушты в Крыму, что позволило отменить графики подачи воды. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
"На текущий момент Изобильненское водохранилище заполнено на 30%. Это пока не много, но мы график не вводим, потому что притоки продолжаются. Основной период накопления осадков – это февраль, март, апрель. Мы рассчитываем, что к лету водохранилище заполнится на 70%", – сказал Новик.
По его словам, лучше всего наполнились водохранилища для снабжения Ялты – до 80%, также заполнены Белогорское и Тайганское водохранилища, снабжающие Феодосию, Судак, Керчь и Ленинский район. Хорошие притоки зафиксированы и в водохранилища Симферопольского района - Симферопольское водохранилище заполнено на 70%, а Партизанское – на 60%.
Недостаточные притоки в Изобильненское, основное водохранилище для снабжения Алушты потребовали введения графиков подачи воды в Алуште с декабря прошлого года. Воду подавали с 6 до 10 утра и с 18 до 22 вечера. В октябре Алушту также переводили на графики водоподачи из-за дефицита воды в Изобильненском водохранилище.